Спорное решение властей Санкт-Петербурга о регистрации топоров разделило горожан на две части

К маю 2024 года жители Санкт-Петербурга будут обязаны зарегистрировать имеющиеся в собственности топоры – такое решение приняло городское законодательное собрание.

Многие сочли норму спорной или даже репрессивной.

Для успешной регистрации необходимо будет подтвердить отсутствие у заявителя задолженностей перед кредитными (в том числе и микрокредитными) организациями. В ином случае топор придётся сдать.

Как отмечают местные газеты, решение буквально разделило горожан на две части – некоторые считают его оправданным, исходя из интересов интересах общественной безопасности, а другие указывают на нарушение прав человека и угрозу для исторических традиций. Противники нормы также говорят, что она была принята подозрительно быстро.

– Как будто из Москвы такой закон прислали, а у нас козырнули и приняли, – жалуется житель Петербурга Николай Лурье. – Обычно тянут, по полгода рассматривают, собираются раз за разом, занудствуют. В этом случае приняли почти моментально – одна нога здесь, другая там. От внесения и принятия не прошло и недели, так разве бывает?

К недовольным присоединилось сообщество реконструкторов Северной Пальмиры – там говорят, что никто не вправе запретить коренным горожанам хранение и скрытое ношение топоров, поскольку речь идёт об историческом и культурном наследии.

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