Забывчивость может быть признаком многих серьезных заболеваний

Забывчивость может проявляться по разным причинам, и не всегда это связано с возрастом или болезнью Альцгеймера. Врач-невролог Написат Тамадаева подчеркивает, что накопленная усталость, стресс, недостаток сна и другие факторы могут оказать влияние на нашу память. Также, неправильное питание, лишенное необходимых витаминов и микроэлементов, может снизить качество памяти.

Кроме того, существуют патологические причины забывчивости, такие как черепно-мозговые травмы, атеросклероз мозговых сосудов, диабет и заболевания щитовидной железы. Отдельную группу составляют заболевания мозга, такие как энцефалит, менингит и возрастные дегенеративные процессы.

Если проблемы с памятью начинают серьезно мешать повседневной жизни, мешают работе и общению с окружающими, важно обратиться к врачу-неврологу для обследования и определения причины забывчивости. Неврологические проблемы требуют внимания и своевременного лечения, и врачи могут помочь найти наилучшее решение для восстановления качества памяти.