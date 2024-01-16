 

В Германии снизился ВВП

16.01.2024, 9:30, Разное
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По данным федерального статистического бюро Германии (Destatis), ВВП страны снизился на 0,3% в 2023 году, в отличие от предыдущего года, когда был отмечен рост экономики на 1,8%. Несмотря на это снижение, на данный момент не наблюдается технической рецессии (когда ВВП сокращается два квартала подряд). В четвертом квартале 2023 года экономика Германии, предположительно, уменьшилась на 0,3% по сравнению с третьим кварталом, а в третьем квартале продемонстрировала нулевой рост (предыдущая оценка предполагала снижение на 0,1%). Более точные данные о состоянии экономики будут опубликованы Destatis в конце февраля.

Основная причина первого сокращения экономики с начала пандемии в 2020 году связана с жесткой денежно-кредитной политикой Европейского центрального банка (ЕЦБ). Прогнозы опережающих индикаторов указывали на то, что повышение процентных ставок может повлиять на экономику. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии, рассчитываемый Центром исследований экономики Европы (ZEW), находился в отрицательной зоне с мая по октябрь, и индекс PMI в производстве был ниже 50 пунктов, что означает снижение деловой активности.

Согласно данным, опубликованным вчера, промышленное производство в Германии сократилось на 2% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Рост был замечен в производстве автомобилей и транспортного оборудования, в то время как спад был отмечен в отраслях, более зависимых от колебаний цен на энергоресурсы, таких как химическая и металлургическая промышленность.

Помимо неблагоприятных финансовых условий, внутренний и внешний спрос оказались слабыми, согласно Destatis. Мировое восстановление также сказалось на немецкой внешнеторговой статистике: импорт сократился на 3%, экспорт уменьшился на 1,8%. Эти факторы привели к ухудшению прогнозов роста ВВП Германии и прогнозам Бундесбанка, которые теперь предполагают рост экономики на 0,4% в 2024 году и на 1,2% в 2025 году, в то время как предыдущие прогнозы ожидали рост на 1,2% и 1,3% соответственно.

Прогнозируется, что экономический рост в текущем году будет поддерживаться стабильным рынком труда и ослаблением инфляции. Согласно прогнозам, жесткая денежно-кредитная политика поможет замедлить инфляцию быстрее, чем ожидалось ранее, с ожидаемой инфляцией на уровне 2,7% в 2024 году и 2,5% в 2025 году.


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