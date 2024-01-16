 

Ученые объяснили механизм формирования лунной породы

16.01.2024, 8:55, Разное
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Как сообщает издание Nature Geoscience, международной группе ученых удалось пролить свет на древнюю загадку лунной геологии, выяснив, каким именно образом осуществлялся процесс формирования породы спутника Земли.

Стоит отметить, что почва Луны, обладающая, по сравнению с земными породами, достаточно низкой плотностью, в некоторых областях содержит до 18% титана. В ходе экспериментов, как отмечает пресс-служба Бристольского университета, удалось воссоздать процесс формирования базальтов, отличающихся высокой степенью содержания титана. Было установлено, что проникновение титана в магму осуществлялось за счет реакции с содержащимися в инеемитовых породах минералами, такими, как оливин и ортопироксен, происходившей в глубине Луны и составлявшей один из ключевых этапов в процессе формирования уникальной породы, что имело место 3,5 миллиарда лет назад.

Кроме того, ранние исследования показали, что в лунных породах содержится водород, возникший в результате солнечных ветров и ударов комет о поверхность спутника Земли.  


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