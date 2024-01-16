 

Куда уходят наши деньги?

16.01.2024, 8:46, Разное
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Общие расходы федерального бюджета в 2024 году по разделу «Национальная экономика» достигнут 4,2 трлн рублей, хотя первоначальным проектом бюджета, внесенным в Госдуму в конце сентября, предусматривалось 3,89 трлн.

Война в УкраинеАссигнования по разделу «Социальная политика» также вырастут по сравнению с предыдущими планами, но меньше — на 141 млрд рублей, до 7,87 трлн. Об этом говорится в обновленном бюджете для граждан, размещенном Минфином России.

В то же время общие расходы на 2024 год по разделу «Национальная оборона» снизились на 397 млрд рублей, до 10,38 трлн, а расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сократились на 103 млрд, до 3,29 трлн, следует из материалов ведомства. Всего условный военный бюджет составит 13,67 триллионов или 37,45 млрд в день.

– Значительные ресурсы [также] будут предусмотрены на восстановление новых субъектов Российской Федерации и укрепление национальной обороны, — говорится в документе.

Для финансирования такого повышения военных расходов в бюджете России на 2024 год утвержден рост доходов бюджета более чем на 22 процента в годовом выражении. Откуда возьмутся дополнительные доходы не уточняется. Вероятно после мартовских выборов правительству придется девальвировать рубль (например доллар может подорожать до 120 рублей) и повысить налоги, прежде всего косвенные – акцизы и т.д.

Отметим, по словам Владимира Путина сейчас в Украине, в зоне бoевых действий, нахoдятся 617 тыс. человек. Учитывая заявленные выплаты участникам боевых действий, то ежедневные расходы только на денежное довольствие военнослужащим участвующим в спецоперации «Киев за три дня» составляет до 4,3 млрд рублей.


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