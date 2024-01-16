American Conservative – США поплатятся кровью и золотом за участие в широкой ближневосточной войне

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Вашингтону следует избежать втягивания в новую масштабную войну, которая назревает на Ближнем Востоке. Борьба США с союзниками Тегерана в регионе может привести к возникновению затяжного противостояния и навредить американским интересам, пишет The American Conservative.



AP

США следует дистанцироваться от набирающегося обороты ближневосточного кризиса. Борьба с проиранскими силами в регионе может привести к возникновению затяжных конфликтов, а также навредить американским интересам, пишет The American Conservative.

Весьма вероятно, Израиль вскоре вступит в войну с «Хезболлой» в Ливане и будет рассчитывать на участие США. Но Вашингтону следует дать понять Тель-Авиву, что он не пойдёт на подобный шаг. В противном случае платить «кровью и золотом» придётся американской молодёжи, считает издание.

Ещё одной потенциальной головной болью для Америки может стать Йемен. Дальнейшее вмешательство США не приведёт к поражению хуситов, укрепивших свои позиции за последние годы, и, вероятно, лишь побудит их усилить нападения на грузовые корабли в Красном море, рассуждает The American Conservative.

Кроме того, существует угроза прямой конфронтации США с Ираном. Поэтому Вашингтону следует использовать все каналы связи, чтобы рассеять тревогу Тегерана и разрядить обстановку, пока у обеих стран всё ещё есть такая возможность, подчёркивается в статье.

Нынешние горячие точки можно устранить, ничем не жертвуя в интересах Америки. Но для этого США следует свернуть свою активность в регионе, в том числе вывести войска из Ирака и Сирии, прекратить атаки на хуситов и позволить Израилю бороться с «Хезболлой» самостоятельно, считает The American Conservative.