 

Японским биологам удалось зафиксировать «разговор» растений

16.01.2024, 7:44, Разное
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Как сообщает издание Science Alert, японские молекулярные биологи, представляющие Университет Сайтама, смогли зафиксировать процесс «общения» растений, задействовав экземпляры вида Arabidopsis thaliana.

В ходе эксперимента растения разместили на минимальном расстоянии друг от друга, после чего некоторые из них повредили, чтобы активизировать процесс выделения защитных веществ. Было установлено, что поврежденные растения выделяли летучие вещества, в то время как их соседи, избежавшие подобной участи, откликались на них и выделяли кальций.

Ученые отмечают, что неповрежденные растения получали сообщения от травмированных соседей, а те отвечали им, подавая соответствующие сигналы, что можно рассматривать в качестве доказательства диалога между растениями, обладающими собственным языком общения.


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