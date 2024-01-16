 

«Огненный шар» над Японией

16.01.2024, 7:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В японских социальных сетях обсуждают таинственный «огненный шар», который пролетел по небу над страной утром в понедельник.

Первоначально данное явление зафиксировал куратор краеведческого музея города Хирацука Дайти Фудзии. Он поделился своими наблюдениями в социальных сетях, разместив кадры этого удивительного явления, полученных камерами в его доме, а также камерой в городе Фудзи. На видеозаписях четко виден огромный и яркий огненный шар, двигающийся по небу с огромной скоростью.

Астрономы провели предварительный анализ и выяснили, что этот загадочный болид двигался со скоростью 42,4 километра в секунду, а его траектория пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

Однако не менее загадочным остается звук, который был слышен в некоторых районах во время пролета «огненного шара». Многие свидетели утверждают, что это был звук, сильно напоминающий взрыв.

Позже появились записи с камер, установленных в Токио и Фукусиме, которые также зафиксировали момент пролета этого загадочного шара.

На данный момент идет активное обсуждение того, чем является этот загадочный объект. Астрономы и эксперты продолжают анализировать данные и исследовать возможные объяснения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Японским биологам удалось зафиксировать «разговор» растений

16.01 / «Медузообразный» НЛО сняли над военной базой США

16.01 / Мнение: О беде певца Шамана… Придётся послужить в зоне СВО?

16.01 / Xiaomi представила умный массажер для глаз

16.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Конфискация имущества за фейки

16.01 / Мнение: О русском ударе по доллару… Этого он точно не переживёт?

16.01 / Принты весны 2024: тренды и антитренды сезона

16.01 / “Эклектичный дедушка” – главный модный тренд 2024 года: что надо знать об особенностях этого стиля

16.01 / Самые модные многослойные прически зимы на волосы средней длины и правила ухода за ними

16.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Карта протестов в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика