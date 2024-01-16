«Огненный шар» над Японией

В японских социальных сетях обсуждают таинственный «огненный шар», который пролетел по небу над страной утром в понедельник.

Первоначально данное явление зафиксировал куратор краеведческого музея города Хирацука Дайти Фудзии. Он поделился своими наблюдениями в социальных сетях, разместив кадры этого удивительного явления, полученных камерами в его доме, а также камерой в городе Фудзи. На видеозаписях четко виден огромный и яркий огненный шар, двигающийся по небу с огромной скоростью.

Астрономы провели предварительный анализ и выяснили, что этот загадочный болид двигался со скоростью 42,4 километра в секунду, а его траектория пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

Однако не менее загадочным остается звук, который был слышен в некоторых районах во время пролета «огненного шара». Многие свидетели утверждают, что это был звук, сильно напоминающий взрыв.

Позже появились записи с камер, установленных в Токио и Фукусиме, которые также зафиксировали момент пролета этого загадочного шара.

На данный момент идет активное обсуждение того, чем является этот загадочный объект. Астрономы и эксперты продолжают анализировать данные и исследовать возможные объяснения.