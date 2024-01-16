Принты весны 2024: тренды и антитренды сезона

Мир моды постоянно меняется и появляются новые тенденции. С приходом весны 2024 года появятся новые принты, которые помогут сделать создаваемый образ потрясающим. В этом году модные тенденции будут направлены на минимализм и тихую роскошь. Также будут узоры, которые выйдут весной из моды. Вот несколько принтов, которые больше не будут популярными.

Яркие цветы

Несмотря на то, что цветочные принты ассоциируются с весной, но в 2024 году в моде будут более тонкие и нежные узоры и мягкие тона. Стоит выбрать более приглушенную и при этом элегантную цветовую палитру.

Горизонтальные полосы

Несмотря на то, что полоски останутся ключевым принтом весной 2024 года, но все же горизонтальные полосы стоит оставить в прошлом. Вместо этого стоит выбрать вертикальные линии. Также в моде будет тонкая полоска. Это поможет создать более стилизованный и привлекательный силуэт.

Принты ярких тонов

Узоры ярких и насыщенных цветов постепенно выходят из моды. Весна 2024 года приносит нам более сдержанную и утонченную палитру, в которой преобладают пастельные и нейтральные тона.

Логотипы

Одержимость логотипами и брендами на показ постепенно угасает. В этом году совершенно не модные различные надписи и увлечение логоманией. Сейчас популярностью пользуются более сдержанные принты и достаточно мелкие детали.

Абстрактные узоры

Экстравагантные и абстрактные принты уходят в прошлое. Весной этого года стоит отказаться о всего чрезмерно яркого и насыщенного. Сейчас популярностью пользуются более простые геометрические мотивы и чистые линии, которые выглядят стильно и гармонично.

Теперь стоит рассмотреть принты, которые будут пользоваться большой популярностью весной 2024 года.

Вертикальные полосы

Этот принт будет пользоваться огромной популярностью весной. Особенно это касается тонкой полоски. Такой принт не только визуально удлиняет фигуру, но и помогает придать совершенно любому образу нотку изысканности. Кроме того, вертикальные полосы помогают сделать силуэт более стройным.

Леопардовый принт

Анималистичные узоры снова пользуются популярностью. Леопардовый принт станет одним из главных трендов зимы и весны 2024 года. Такой узор будет присутствовать на самых различных нарядах, обуви и аксессуарах.

Змеиный принт

Это самый настоящий хит 2024 года. Змеиный принт мы сможем увидеть в самых различных цветовых вариациях. Такой узор помогает создать роскошный и эффектный образ.

Принт “гусиные лапки”

Это классический, но несколько обновленный узор. Такой принт выглядит достаточно элегантно. Это отличное решение для всех тех, кто предпочитает стиль “тихая роскошь”. Отлично смотрится верхняя одежда, блейзеры и свитера с притом “гусиные лапки”.

Геометрические мотивы

Принты с геометрическими мотивами считаются шикарным и современным вариантом. Сочетание кругов, треугольников и линий помогает создать авангардный дизайн. Стоит отдавать предпочтение более тонким деталям. Это отличное решение для всех тех, кто придерживается тенденции минимализм, хочет создать сдержанный, но при этом модный и стильный образ.