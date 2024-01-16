“Эклектичный дедушка” – главный модный тренд 2024 года: что надо знать об особенностях этого стиля

Одна из самых захватывающих тенденций 2024 года – стиль “эклектичный дедушка”. Он стал величайшим модным трендом, поэтому стоит обратить на него внимание. Как известно, все новое – хорошо забытое старое. Сегодня тенденции распространяются молниеносно, поэтому практически невозможно определить, что в сейчас в моде, а что нет.

В этом вихре самовыражения и зародилась основа для так называемого стиля ​​Eclectic grandpa, эстетика которого характеризуется одеждой в стиле ретро, винтажными деталями и классическими силуэтами, элегантным трикотажем, шелковыми шарфами, золотом и жемчугом – и все это в сочетании с неожиданными и смелыми современными элементами.

Практичность и удобство

В основе стиля “эклектичный дедушка” лежит функциональность и комфорт. Сочетание винтажной спортивной одежды оверсайз с парой удобных классических кроссовок и золотым акцентом для небольшого гламура — это самый легкий вариант создания повседневный наряда.

Многослойность и смешение эпох

Сочетание модных вещей разных эпох позволяет создать неповторимый стиль. Комбинируя предметы одежды 50, 60 и 70-х годов с современными аксессуарами, можно получить эксцентричный и очень выразительный образ. Не бойтесь надеть жилет поверх свитера или куртки и обязательно добавьте эффектную шапку или шарф. Этот многослойный наряд будет очень уютным.

Винтажные находки

Высококачественную одежду из натуральных материалов найти сегодня не просто, к тому же стоит она невероятно дорого. Однако классическое шерстяное пальто, которое можно носить не один десяток лет, гораздо дешевле приобрести в винтажном магазине. То же самое касается твидовых пиджаков, кардиганов, классических брюк и некоторых аксессуаров. Покупая одежду в таких местах, можно не только избежать вещей-однодневок, но и добавить уникальности своему образу.

Смелые оттенки и игривые принты

В гардеробе в стиле “эклектичный дедушка” обязательно есть вещи с такими принтами, как клетка, полоска, пейсли, а также цветочные узоры. Яркие цвета также характерны для него. Поскольку этот стиль является эклектичным, можно смело соединять элементы, которые теоретически не сочетаются друг с другом.

Сочетание классического и повседневного стиля

Стиль “эклектичный дедушка” воплощает ностальгию по прошлому, прославляет элегантность классической одежды высокого качества, такой как блейзеры, классические рубашки, свитеры. Современные повседневные вещи образуют с ними неожиданный союз, что позволяет создать харизматичный образ. Можно сочетать мешковатые джинсы с эффектным шерстяным свитером и пиджаком оверсайз и дополнить их лакированными лоферами и золотыми украшениями. Получится элегантный повседневный лук.

Индивидуальность

Тенденции – ничто, если они не позволяют выразить свою индивидуальность. Если вы не сторонник смелой и яркой цветовой палитры, ее можно смягчить, выбрав вещи более приглушенных землистых тонов. Смело сочетайте уютные вязаные вещи с любыми украшениями по собственному вкусу. Можно комбинировать предметы в стиле рабочей одежды с джинсовыми и спортивными вещами, а также с элегантными нарядами, чтобы создать нестандартный уникальный уличный образ, который обязательно поможет заявить о себе.

Свободная посадка

Дедушкин стиль определенно отличается удобством. Наступивший год определенно не то время, когда вернутся джинсы скинни, и, честно говоря, многие модницы испытывают от этого облегчение. В свободном свитере и мешковатых джинсах вы будете чувствовать себя комфортно и сможете сделать гораздо больше, кроме того, такая непринужденная эстетика универсальна и позволяет получить бесконечное количество комбинаций при создании многослойных образов.