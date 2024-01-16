Самые модные многослойные прически зимы на волосы средней длины и правила ухода за ними

Многослойные прически, добавляющие объем даже тонким волосам, – это модный тренд этой зимы и один из способов идти в ногу со временем. Кроме того, они отлично смотрятся на локонах любой длины, максимально долго сохраняют свою форму, и им не требуется особого ухода. Расскажем об актуальных женских стрижках и парикмахерской моде 2024 года, которая очень лояльна по отношению к выбору прекрасных дам.

Небрежно, стильно и эффектно

Прически, ступенчатость которых достигается путем выстригания локонов слоями, подходят для длинных и коротких локонов, а также кудрявой шевелюры. По словам парикмахеров-стилистов, такая стрижка идеальна для дам с тонкими волосами.

Несмотря на кажущуюся небрежность, она всегда смотрится очень стильно и эффектно. Единственный минус многослойной прически – ее неудачное исполнение, потому что слишком короткие прядки длительное время не подлежат исправлению.

Волосы чуть ниже плеч с челкой

У локонов средней длины есть много преимуществ: за ними очень легко ухаживать, они не требуют много времени для укладки и быстро сохнут сами по себе. Если говорить о челке, то следует иметь в виду, что на непослушных или вьющихся волосах подстричь ее гораздо сложнее, чем на прямых.

Женщины могут сделать ставку на прямую или рваную, челку-шторку или асимметричную челку с пробором сбоку. Актуальных вариантов великое множество, и модницы выбирают то, что им больше всего идет.

Боб А-образной формы

Стрижка на средние волосы выглядит элегантно и женственно. Она очень подходит дамам с овальными, круглыми и сердцевидными лицами, а мягкие слои придают восхитительное ощущение объема. Можно попросить своего парикмахера профилировать кончики, чтобы создать эффект воздушности.

Такая прическа не требует сложного ухода, достаточно использовать текстурированный лак для волос, чтобы приподнять и уложить локоны. А если воспользоваться щипцами и сделать упругие волны, то можно создать сексуальную прическу в голливудском стиле.

V-образная стрижка

Многоуровневая стрижка, которую называют «лисий хвост», выглядит очень элегантно. Выполняется она каскадным методом, а длина и структура прически формируется в зависимости от пожеланий женщины.

Для многослойной стрижки лучше всего подходят прямые и слегка волнистые густые волосы. А если у вас кудрявые локоны, то от нее лучше всего отказаться, потому что желаемого эффекта вы не добьетесь.

Стрижка “бабочка”

Трендовая прическа на средние волосы – это новый взгляд на стрижку с огромным количеством слоев. Самые короткие пряди, убирающие внимание от недостатков лица, выполняются на уровне подбородка.

При выполнении стрижки, которая позволит освежить образ, не расставаясь с длиной, очень важен один нюанс – мастер должен тщательно проработать каждую прядь для создания объема. Прическа, которую очень легко укладывать, подойдет любому типу волос.

Главная изюминка – слои

Для создания индивидуального образа очень важна точная техника стрижки.

Главная ее изюминка – это слои, которые позволяют добиться нужного эффекта. Они бывают самых разных форм:

Невидимые слои – плавные переходы, незаметные с первого взгляда. Но они идеально создают объем и придают тонким волосам текстурированный вид. Парикмахер должен аккуратно подстричь нижний слой волос при удлиненном верхнем. Визуально кажется, что локоны одной длины, а на самом деле это не так. Как на длинных, так и на волосах средней длины такая стрижка смотрится очень круто. Прерывистые слои придают прическе форму и упругость. Техника, при которой локоны стригутся разной длины и формы, создает эффект текстуры и объема. Прерывистые слои можно создавать различными способами: срезать пряди под углом, чтобы они образовывали ступени или состричь волосы разной длины, чтобы они создавали асимметричный или рваный вид. “Перья” – это кончики прядей, напоминающие букву V. Чаще всего такие слои выполняются парикмахером для создания эффекта объема и густоты волос, а также при окрашивании в технике разноуровневого осветления прядей.

Советы по укладке

Итак, как же правильно высушить волосы и красиво их уложить? Парикмахеры дают советы:

После мытья используйте мягкое полотенце, которым можно промокнуть влажные локоны. Дайте им немного высохнуть. Осторожно расчешите волосы расческой с крупными зубьями. Просушите пряди феном с холодным воздухом.

При желании можно разгладить их утюжком или сделать мягкие волны с помощью щипцов для завивки.

Советы по уходу за волосами средней длины

Парикмахеры-стилисты дают следующие рекомендации по уходу за густой или не очень шевелюрой:

Делайте массаж головы, который не только снимет стресс, но и укрепит корни волос. Выберите шампунь, идеально подходящий для ваших локонов. Наносите увлажняющие маски несколько раз в неделю. Питайте волосы средней длины специальным маслом, которое придаст им здоровый блеск. Аккуратно расчесывайте локоны, придерживая их рукой. Сушите волосы феном при самой низкой температуре. Регулярно ходите в парикмахерскую.

Многослойная прическа, даже самая простая, выглядит очень красиво. При такой технике тонкие волосы приобретают больший объем, а густые немного редеют, что создает эффект воздушности.