 

Der Freitag – немецкие аналитики призывают к затяжной войне, умалчивая о последствиях для Украины

16.01.2024, 1:11, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Исследователи Немецкого общества внешней политики уверены, что сейчас не время для правительства в Киеве прекращать войну, пишет Der Freitag. Они называют сложившуюся ситуацию патовой и признают, что ожидать украинского прорыва в 2024 году нереалистично, однако выступают за дальнейшую масштабную военную помощь. При этом анализ, финансируемый правительством Германии, не содержит оценки рисков длительного конфликта для Украины, даже если он будет иметь фатальные последствия для населения.


AP

Между Россией и Украиной сложилась «патовая ситуация», констатируют исследователи Немецкого общества внешней политики, пишет Der Freitag. Они утверждают, что нынешняя ситуация может «сыграть на руку РФ в долгосрочной перспективе». На этом основании аналитики делают вывод о том, что сейчас «не время для правительства в Киеве прекращать войну». Соответственно, они выступают за дальнейшую масштабную военную помощь.

В то же время эксперты признают, что ожидать масштабного украинского прорыва в 2024 году «вряд ли реалистично». РФ утроила производство оборонной продукции. В краткосрочной и среднесрочной перспективе «нет серьёзных политических или социальных вызовов стабильности режима», говорится в анализе. Исследователи предупреждают, что РФ всё ещё может мобилизовать гораздо больше человеческих и экономических ресурсов. В то же время они отмечают слабые места Украины: ключевой проблемой для страны остаются действия «старых и новых олигархов».

Также аналитики утверждают, для украинского общества «любое соглашение о прекращении огня, подтверждающее достижения России, неприемлемо». В то же время они приводят данные опроса, согласно которому 51% респондентов хочет, чтобы война закончилась «только победой», а 36% готовы пойти на «ограниченные компромиссы». Это означает, что готовность Украины вести долгосрочную войну против РФ до полной «победы» отнюдь не поддерживается обществом в целом. Кроме того, любой анализ данных украинских опросов должен учитывать, что противники войны могут выражать своё мнение лишь в очень ограниченной степени.

Аналитики Немецкого общества внешней политики, чья работа субсидируется правительством Германии, воздерживаются от оценки рисков длительного конфликта для Украины, даже если он будет иметь фатальные последствия для населения. Ещё до начала российской спецоперации уровень рождаемости на Украине был самым низким среди всех европейских стран. Гибель молодых мужчин на поле боя оказывает негативное демографическое влияние. Не следует забывать и о снижении уверенности украинских беженцев в том, что они вернутся в свою страну. Чем дольше длится война, тем меньше надежд на возвращение домой. В результате население Украины будет стремительно стареть. Однако сторонников затяжной войны в Берлине это не беспокоит.


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