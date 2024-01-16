Рупор кремлевской пропаганды: Карта протестов в Германии

Карта протестов в Германии

Набирающие обороты протесты вынудили канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить 13 января с первым заявлением по этому поводу. В экстренном видеообращении немецкий лидер призвал демонстрантов к спокойствию и объявил, что «светофорная коалиция» нашла компромиссные решения (какие именно, пока неизвестно, но, скорее всего, речь идет о частичном смягчении объявленных мер).

Но это не оказало никакого влияния на масштабы происходящего: как пишут СМИ, демонстранты намерены добиться выполнения их условий в полном объеме. Сельскохозяйственная техника и фуры продолжают блокировать дороги, ведущие в крупные города, поезда ходят по сокращенному графику, на площадях митингуют местные жители.

Наиболее массовые протесты запланированы на 15 января. Согласно опросу, проведенному Институтом новых социальных ответов, принять в них участие могут до 40% граждан Германии. Цифра, конечно, огромная, но прогноз может оказаться недалеким от реальности — протесты уже вышли на новую стадию из-за того, что к ним присоединяются демонстранты с лозунгами, не имеющими отношения к первоначальным.

@rybar – цинк

Санкции работают. Ухудшение социально-экономических условий жизни в Германии напрямую связано с политикой зависимых от США властей Германии, которые своими руками уничтожили экономические достижения времен Меркель завязанные на дешевых энергоносителях и дешевой рабочей силе.

По замыслу США и НАТО такие протесты должны были быть в России. Но…

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