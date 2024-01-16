Мнение: Гордость хорошая и плохая

При разборе фильма “Дело было в Пенькове” некоторые меня поразили.

Фильм про страстную любовь двух гордых людей.

Если некоторые не увидели ни страсти, ни гордости.

Как так-то?

Если вы на перемотке смотрели, это еще как-то можно понять, но если сидели и смотрели внимательно, не знаю, что и сказать.

Тихонов, сыгравший Матвея, в этом фильме настолько хорош, не только бессовестно красив, но и совершенно убедителен, пронзителен в своей любви и своей невербалике, что кинотеатры того времени содрогались от женских слез.

Менглет, сыгравшая Тоню, так полюбилась зрителям, что режиссера этого фильма, Ростоцкого, засыпали письмами с просьбами переснять финал фильма или снять продолжение про любовь Матвея и Тони.

Друзья, вы не умеете смотреть кино?

Вот пишут в комментариях:

“«Потому что все в деревне знали, что он любит её (Тоню), и давно злые языки распространяли сплетни, что Тоня “вешается ему на шею”

что «вешается» действительно все знали, так оно и было – она влюбилась сразу и все это видели, включая главного героя и его жену.

Матвей там даже изменять жене не собирался, не говоря уж о любви к другой и уходе из семьи.”

Откуда вы это взяли, друзья?

Тоня – восторженная идейная девушка, одержимая идеей сделать из проблемного колхоза колхоз своей мечты, что у нее, кстати, с успехом получается. Тоня – карьеристка в лучшем смысле этого слова, что не мешает ей по ходу карьеры пленять умы и сердца мужчин, в том числе тех, от которых эта карьера зависит.

Матвей влюбляется в нее с первого взгляда, что тут же замечает его ревнивая и страстная невеста.

Тоня – золушка, вокруг которой тут же образуется хоровод, мужчины-активисты, готовые служить не столько социалистической идее, сколько своей комсомольской лидерке (лидерше?): собирать собрания, строить клуб, воплощать любые одухотворенные идеи своей пламенной вожачки.

И Матвей, не будь он печориным, тоже встал бы в хоровод и занял бы в ее френдзоне скромное место.

Начинается их общение тет-а-тет с приступа его ревности. Он ждет на тракторе, когда Тоня переговорит о делах колхозных и вернется, чтобы продолжить их интересный разговор о будущем. Матвею не нравится, что Тоню окружают готовые на все мужчины-подчиненные, хотя и нравится тоже. Нравится, что Тоня такая идейная, такая вдохновенная и активная, не нравится собственная ревность.

Поэтому Матвей демонстративно отказывается помогать Тоне строить клуб вместе со всеми, а помогает тайно. И это он преследует ее, подстерегает везде, где может. Правда гордость мешает ему делать это так откровенно, как он бы хотел.

Однако, однажды он все-таки пытается уговорить ее.

После спектакля на сцене нового клуба, где Матвей – художественный руководитель и главный актер, всех смешит до слез и восхищает Тоню, он поджидает ее, чтобы поговорить.

Посмотрите этот эпизод (1:03), чтобы увидеть, как умоляюще говорит и смотрит Матвей.

Тоня: Как тебе не стыдно, Матвей? Женатый человек…

Матвей: А мне стыдиться нечего. Теперь уже всем известно…

Тоня: Что известно?

Матвей: А все. Что голос у меня при тебе хрипит. Что как увижу тебя с трактора, так мотор глохнет.

Тоня: Что ты говоришь, Матвей?

Матвей: Да ничего… Ты и сама меня любишь. Вот так, да. Нам с тобой ходить кругами больше невозможно. Надо решать!

Тоня: Нет, Матвей. Ты только не обижайся… Ты понимаешь… Ты все понимаешь! Я разрушать семью не буду.

Матвей: Ах вот оно что?! Да ты не бойся! Я-то и забыл, что у меня жена есть.



Кроме того, что Тоня – действительно честная и порядочная девушка, она еще очень гордая.

Быть разлучницей, которая уводит мужа от жены, в контексте советского времени было не только аморально, но и очень стыдно. Это разрушило бы репутацию Тони, которая ей слишком дорога.

Будь он не печориным, а онегиным (или КСЖ, что одно и то же), он бы точно знал, что нужно делать. Нужно взять всю ответственность на себя, развестись с женой и, будучи холостым, начать ухаживать за Тоней. Спустя какое-то время она бы ответила ему согласием. Но печорин не может уступить, особенно когда ему кажется, что его прогибают. Он хочет, чтобы Тоня сказала ему, что любит и согласна на все, или что дело только за его разводом.

Будь она не золушкой, а рапунцелью (или белладонной, что одно и то же), она бы так и сделала. Она бы не стала отказывать ему, да еще унижать вот этим вот “ты только не обижайся”. Она бы сказала, что любит, но не хочет играть роль разлучницы, что он должен избавить ее от этой роли. Но золушка не будет просить.

Отношения золушки и печорина – это всегда коса на камень.

Отношения золушек и печориных не получаются практически никогда.

Вот печорин и белладонна, Печорин и Вера:

“- Вера! – невольно воскликнул я.

Она вздрогнула и побледнела.

– Я знала, что вы здесь, – сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами; в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

– Мы давно не видались, – сказал я.

– Давно, и переменились оба во многом!

– Стало быть, уж ты меня не любишь?..

– Я замужем! – сказала она.

– Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем…

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

– Может быть, ты любишь своего второго мужа?.. Она не отвечала и отвернулась.

– Или он очень ревнив?

Молчание.

– Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься… – я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаянье, на глазах сверкали слезы.

– Скажи мне, – наконец прошептала она, – тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий… – Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, – подумал я, – ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда…»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуи; ее руки были холодны как лед, голова горела”.



Посмотрите, как Печорин провоцирует Веру. Промолчи она на его “муж молод, хорош, богат?” ее сердце разорвала бы любовь. Нельзя обижать и холодно отвергать горячо любимых, иначе от контрастных температур сердце может разорваться. И печорины хорошо знают это и всегда этим пользуются. С рапунцелями это всегда заканчивается одинаково (даже с нерыбами, почти всегда, исключение – рыбачки).

Но у них никогда почти не получается это с золушками, даже с очень влюбленными в них.

“Ты же любишь меня, – говорит Матвей Тоне. – Так больше нельзя. Давай решать!”



Но ей решать нечего, она свободна. Это он женат и он должен решать, а не впутывать ее в такую опасную для ее репутации и карьеры историю. И еще ей не нравится, что он акцентирует на ее любви, а не на своей.

Будь на месте Матвея – онегин или КСЖ он бы как Вера вскочил и закричал “Не мучай меня!” и побежал разводиться, как побежал КСЖ из нашего сериала тогда, когда Алиса бросила его посреди заснеженного Питера в ответ его рассуждения об общих детях. Многие тогда удивлялись, почему Алиса рассердилась, почему КСЖ побежал за ней как пес. Потому что он был женат и поставил ее в положение более зависимой, более уязвимой. У золушек это бывает всегда, когда им дают понять вот это вот: “Попроси меня, покажи, что тебе это нужно больше, чем мне”. То же самое бывает и у печориных, вот почему с золушками они не могут договориться.

Герои фильма красивые, добрые, благородные, поэтому их типы отходят на второй план, на первый план выходит их духовность, их доброта и идейность. Но не разбираясь в типах, сложно понять, почему же два любящих человека остаются поодаль друг от друга. Потому что печорины и золушки всегда выбирают гордость, и в хорошем смысле этого слова гордость (честь), и в плохом (гордыня), уж как получится.

Золушек и печориных часто осуждают за излишнюю гордость, но гордость не всегда бывает эгоцентрична, иногда она альтруистична.

Матвей слишком горд, в хорошем смысле, чтобы бросить к ногам Тони свою семью, а теперь уже своего сына, а она слишком горда, в хорошем смысле, чтобы бросить к ногам Матвея свои принципы и свои ценности. И мы восхищены, хотя нам и жаль, что у них не получилась любовь.

И не получится скорее всего. Потому что Лариса будет обожать Матвея всегда, а он будет обожать сына. У Тони же всегда будет хоровод, из которого она выберет себе кого-нибудь. А свою любовь друг к другу оба сублимируют в работу на благо колхоза. Иными словами – посвятят работе.

В недавнем письме тоже золушка и печорин, не такие идейные и не такие благородные, но те же типы.

Обратите внимание, при разборе этого письма у комментаторов – те же ошибки.

Героя считают онегиным, который не любит и чувствует за это вину. А герой любит, но ему не нравится, что его прогибают, что его сталкивают носом с конкурентами, что ему дают понять, что он должен стараться, иначе его бросят. Онегина влюбленного это не задевало бы, во всяком случае намного меньше.

Автор спешит расстаться с героем, даже не выяснив, что он ей хотел сказать. Но скорее всего она иначе и не могла бы. Такие типы всегда выбирают себя и свою гордость.

Но плохая новость для Матвея и Тони: они не будут вместе, но и не разлюбят друг друга скорее всего. И для автора того письма та же новость: вряд ли она закроет “гештальт”, потому что это не гештальт. Помните я писала, что специально разлюбить того, кто любит тебя, невозможно, во всяком случае очень сложно. Нельзя уменьшить горячую фигуру, нет такой опции, можно только сломать рефлексию, чтобы временно не чувствовать любовь, но поломка рефлексии будет дорого стоить.

Почему так сложно разбирать истории золушек и печориных, даже по отдельности, тем более вместе, как думаете?