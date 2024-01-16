Трендовые сумки весны-2024, которые уже пора включать в свои “хотелки”: самые модные модели

Весна 2024 года принесет нам интересные тенденции сумок. В тренде будут разные модели – от объемных изделий в виде мешка до клатчей. Уже сейчас вам следует обратить внимание на модные фасоны и включить их в список своих покупок. Мы расскажем о самых трендовых и стильных сумках весны этого года.

Персонализированные сумки

Весной 2024 года ожидается массовое возвращение персонализированных сумок. Многие модницы уже сейчас продвинулись в этом направлении, украшая свои аксессуары бусинами, подвесками и другими висячим декором, чтобы придать им индивидуальный вид. Это интересный и креативный способ обновления старых сумок.

Габаритные модели

Уже сейчас на модных подиумах можно увидеть сумки больших габаритов. Весной они будут пользоваться массовой популярностью. Это стильный, удобный и функциональный аксессуар. Большая сумка украсит ваш повседневный образ и вместит много вещей.

Микросумки

В весенних модных тенденциях найдется место не только для крупных изделий, но и для микросумок. Так называются очень маленькие сумочки, чьи размеры чуть больше кошелька. Эти аксессуары носят в большей степени декоративный характер, так как в них можно хранить только малое количество очень мелких предметов. Однако микросумка станет отличным дополнением к вечернему и нарядному образу.

С эффектной фурнитурой

Весной следует отдавать предпочтение сумкам с эффектной фурнитурой. Они выглядят стильно и гламурно. Выбирайте изделия с красивыми металлическими деталями и стразами. Весенний сезон – прекрасное время, когда вы можете продемонстрировать всю красоту своих аксессуаров.

С цепочками

Весной будут популярны сумки с нетрадиционной фурнитурой. В моду войдут фасоны с цепочками. Детали в виде цепей могут быть расположены в любом месте сумки – от ручки до накидки на корпус. Такой аксессуар может вам создать стильный и смелый образ.

Клатчи

Сумки-клатчи были популярны в 2023 году. Они не утратят актуальности и будущей весной. В тренде будут модели ярких расцветок с причудливыми принтами. Они отлично сочетаются не только с весенним, но и с летним образом.

Тканые

Тканые сумки подходят не только для лета. Вы можете включить их в свой стиль уже весной. Эти аксессуары произвели фурор в 2023 году. Они будут оставаться в тренде весной и летом.

Тканые сумки отличаются разнообразием, они могут иметь разные расцветки и дизайны. Вы всегда сможете подобрать аксессуар, который гармонично впишется в ваш стиль.

Вязаные

В 2024 году в гардеробах появятся не только тканые, но и вязаные шерстяные сумки. Хотя шерсть обычно ассоциируется с холодным сезоном, аксессуары из этого материала будут очень популярны с наступлением весны. Отдавайте предпочтение вязаным сумкам ярких цветов.

Прозрачные

Прозрачные сумки станут трендом будущей весны. Они выглядят шикарно и оригинально. Наполняйте их привлекательными вещами, ведь все содержимое вашей сумки будет на виду.

Объемные с напуском

Объемные сумки с напуском были трендом нулевых. Весной этого года они вернутся в мир моды. Этот аксессуар отлично вписывается в повседневный и непринужденный стиль. Отдавайте предпочтение моделям с карманами, они позволят вам держать свои вещи в порядке.

Блестящие золотые

Блестящие золотые сумки – нарядный и гламурный аксессуар. Они подходят для создания вечернего образа. Весной 2024 года вы можете дополнить этим аксессуаром свой наряд для особых случаев. Сочетайте блестящую сумку с небольшим количеством украшений золотистого цвета.

С ручками

Еще одним модным трендом весны станут сумки с верхней ручкой. Они добавят вашему образу больше изысканности. Чтобы выглядеть современно, выбирайте не структурированные, а объемные сумки с верхней ручкой.

С крупными объемными узорами

Сумки с цветочными принтами всегда входят в моду в теплые сезоны. Однако весной эти аксессуары выйдут на новый уровень. Будут популярны вязаные и тканевые сумки с объемными и выпуклыми цветочными узорами.

“Под крокодила”

Сумки “под крокодила” отличаются привлекательной фактурой. Они могут иметь разные оттенки – от традиционных до ярких. Сумки с крокодиловым принтом неподвластны времени. Но весной они будут пользоваться особой популярностью.

Сумки-ведра

Весной сумки-ведра вернутся в моду. Но на этот раз они станут более объемными, а их дизайн будет выглядеть более современно. Отдавайте предпочтение крупным изделиям из высококачественной кожи или замши.

Несколько сумок в одном образе

Мода весны 2024 года допускает комбинацию нескольких сумок в одном образе. Вы можете комбинировать изделия разных цветов и фасонов. Следите лишь за тем, чтобы они сочетались между собой и органично вписывались в ваш стиль.