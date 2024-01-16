Welt – «блокада супермаркетов поставит ФРГ на грань социального восстания»

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Протесты фермеров в Германии напоминают движение «желтых жилетов» во Франции, считает публицист Ханс-Ульрих Йоргес. В эфире Die Welt он предупреждает, что стране грозит «социальное восстание», потому что фермеры настроены серьёзно. Они готовы бойкотировать супермаркеты, что затронет уже все население.

Если смотреть на Францию, иногда там ощущается агрессивность в способах ведения борьбы за трудовые права. Как вы думаете, у немцев хватит смелости быть такими же радикальными, как французы?

ХАНС-УЛЬРИХ ЙОРГЕС, публицист: Я считаю, что Германия уже на пути к этому. То есть я считаю, что мы очень близко подошли к движению «жёлтых жилетов», очень близко, то есть к этому бывшему широкому движению социального протеста, существовавшего в 2018 и 2019 годах, в котором участвовали люди всех социальных слоёв и всех профессий и которое растянулось на годы. Они к тому же многого добились, правительство много где уступило.



И я прочитал сегодня, кажется, это был функционер Баварского объединения крестьян, который сказал, что если не будет уступок, мы начнём бойкотировать супермаркеты — и тогда полки опустеют. Если это произойдёт, то мы, так сказать, находимся в начале социального восстания. Тогда уже и другие люди этого (сокращения субсидий на дизель. — ИноТВ) не примут. Так что «светофору»* можно только посоветовать не оставаться упёртыми, а отозвать свои планы и найти другие способы получить деньги.



Они могли бы найти это уже давно. Прежде всего, я должен обозначить, почему они выбрали фермеров: потому что фермеры не принадлежат к числу основных избирателей «светофорных» партий. Это удобнее всего! Это не повредит выборам в этом году, поскольку будут избираться три земельных парламента, европейские выборы. А большинство фермеров всегда голосовали за ХДС и ХСС. «Их мы легко можем остричь!» — это своего рода цинизм, который меня действительно задел. Я полностью на стороне фермеров.





И после этого я должен сказать, почему политики, проклятье ещё раз, не начали экономить на себе? То есть я просто хочу привести несколько примеров: здание ведомства канцлера планируется расширить. Офисные помещения увеличиваются вдвое. В настоящее время это стоит около 800 миллионов (евро. — ИноТВ), что в конечном счёте превысит миллиард. 800 миллионов — это примерно та сумма, которую они хотели вынуть из карманов фермеров! Почему не сказали, что мы отложим этот проект на 5 или 10 лет? Это бы никому не повредило! Любой, кто когда-либо был в здании ведомства канцлера или хотя бы видел его снаружи, знает, насколько оно огромно!



Дата выхода в эфир 14 января 2024 года.

* Образное название правительства правящей коалиции по партийным цветам участников: красный — СДПГ, жёлтый — СвДП, зелёный — «Союз90/Зелёные» (прим. ИноТВ).