CNN – администрация Байдена обратилась в суд из-за того, что Техас не пускает представителей федеральных властей к границе

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Администрация Байдена потребовала от властей штата Техас немедленно прекратить блокировать доступ пограничного патруля США к границе с Мексикой, пишет CNN. По их данным, пограничное патрулирование было ограничено на участке длиной около 2,5 мили вдоль границы недалеко от пункта Игл-Пасс, где наблюдается особенно большое количество пересечений границы.



AP

Администрация Байдена потребовала от властей штата Техас немедленно прекратить блокировать доступ пограничного патруля США к тому участку границы с Мексикой, где утонули трое мигрантов, пишет CNN.

Согласно письму Министерства внутренней безопасности, направленному генеральному прокурору Техаса Кену Пакстону, пограничный патруль связался с официальными представителями штата, когда узнал о группе мигрантов, пытающихся пересечь реку Рио-Гранде, и запросил доступ к границе.

Однако техасские чиновники запретили агентам въезжать в этот район. В документе говорится, что действия Техаса «препятствовали операциям» и являются неконституционными. В результате инцидента утонула женщина с двумя детьми.

«Неспособность Техаса обеспечить доступ к границе сохраняется даже в случаях непосредственной опасности для жизни и безопасности, — цитирует CNN письмо главного юрисконсульта министерства Джонатана Мейера. — Техас продемонстрировал, что даже в самых чрезвычайных обстоятельствах он не позволит пограничному патрулю получить доступ к границе для проведения мероприятий по обеспечению правопорядка и реагированию на чрезвычайные ситуации».

Однако представители военного ведомства Техаса опровергли эту информацию и подчеркнули, что его сотрудники не наблюдали каких-либо попавших в беду мигрантов.

Отношения между губернатором штата Техас республиканцем Грегом Эбботом и президентом Джо Байденом заметно обострились из-за пограничного кризиса. Напряжённость достигла пика на прошлой неделе, когда власти штата заблокировали доступ к участку границы представителям федеральных правоохранительных органов.

При этом, отмечает CNN, федеральное правительство обладает исключительными полномочиями по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства. По данным, которые следуют из упомянутого письма от Министерства внутренней безопасности, пограничное патрулирование было ограничено на участке длиной около 2,5 мили вдоль границы в районе Шелби-парк, который расположен недалеко от пункта Игл-Пасс, где наблюдается особенно большое количество пересечений границы.

Для ограничения штат использовал солдат национальной гвардии Техаса, оборудование и даже физические барьеры. Этот шаг является лишь одним примером из серии противоречивых действий, предпринятых штатом. Подобные действия вынуждали администрацию Байдена неоднократно обращаться в суд, чтобы запретить Техасу мешать правоприменительным обязанностям Вашингтона.

Так, в пятницу администрация президента обратилась в Верховный суд, сообщив о том, что Техас фактически блокирует доступ агентов к границе. В заявлении подчёркивается, что новые барьеры «усиливают» потребность федерального правительства решить вопрос с помощью высокого суда.

В ответ представители штата отправили собственное заявление в Верховный суд, в котором говорится, что власти Техаса «работают оперативно» для обеспечения агентам пограничного патруля США доступа к лодочному трапу, который используется для спуска патрульных катеров в Рио-Гранде.

Джонатан Мейер из Министерства внутренней безопасности пригрозил дополнительными судебными исками, если штат не прекратит подобную политику. «Мы требуем, чтобы Техас прекратил свои усилия по блокированию доступа пограничного патруля в район Шелби-парк и вокруг него и устранил все барьеры для доступа в район Шелби-парк», — цитирует CNN слова Мейера.

«Если вы не подтвердите к концу 17 января 2024 года, что Техас прекратит свои усилия по блокированию доступа пограничного патруля в район Шелби-парк и вокруг него и устранит все барьеры для доступа к американо-мексиканской границе, мы передадим этот вопрос в Министерство юстиции для принятия надлежащих мер и рассмотрения других доступных вариантов восстановления доступа пограничного патруля к границе», — говорится в заявлении Мейера.

Как отмечает CNN, ранее действия губернатора штата Грега Эббота включали в себя установку колючей проволоки вдоль границы штата с Мексикой и развёртывание войск национальной гвардии. Всё это ещё больше обострило отношения с пограничным патрулём на местах.

Пункт Игл-Пасс, в районе которого Техас блокирует федеральных представителей, ранее стал эпицентром пограничного кризиса, когда ежедневно здесь задерживали по несколько тысяч нелегальных мигрантов. Сейчас это число снизилось примерно до 500 каждый день.