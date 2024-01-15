Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожен генерал-лейтенант ВВС Украины Павлович

10 января во время ударов ВКС РФ по военно-промышленным объектам и командным пунктам противника уничтожен генерал-лейтенант ВВС Украины Павлович.

В 2008-2013 годах Павлович руководил воздушным командованием "Запад". Во время СВО занимался подготовкой пилотов бомбардировщиков.

Хоронили в закрытом гробу.

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