Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожен генерал-лейтенант ВВС Украины Павлович
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10 января во время ударов ВКС РФ по военно-промышленным объектам и командным пунктам противника уничтожен генерал-лейтенант ВВС Украины Павлович.
В 2008-2013 годах Павлович руководил воздушным командованием "Запад". Во время СВО занимался подготовкой пилотов бомбардировщиков.
Хоронили в закрытом гробу.
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Источник: Colonel Cassad
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