Мнение: 5 главных статей расходов, уровень желаемой зарплаты и рост ВВП России

1. В Школе Капитализма я рассказываю о пяти статьях расходов, на которые уходят деньги у большинства людей. Цитирую из поста (ссылка):



…Чтобы доказать, что я не оторван от жизни, а рассуждаю вполне предметно, укажу на два известных сценария экономной жизни. Сценарий первый — жизнь в монастыре, которую можно внешне охарактеризовать как работу на две ставки при очень скромном личном потреблении. Монахи чувствуют себя отлично в первую очередь благодаря своему духовному опыту, однако и в сугубо физическом плане у них всё в порядке. Мы можем смело предположить, что пятидесятилетний монах, который провёл последние 20 лет жизни в монастыре, даже несколько здоровее, чем пятидесятилетний менеджер среднего звена, завсегдатай тропических курортов и знаток хороших ресторанов.



Второй сценарий аскетичной жизни, более популярный в наших широтах, испытывают на себе заключённые. И тут, опять-таки, мы видим, что умеренность в еде, строгий режим дня и сложности с покупкой алкоголя держат большую часть узников в приемлемой физической форме. Если только заключённые не подвергаются дополнительным испытаниям, никак не связанным с вынужденной скромностью их существования, их здоровье убывает с меньшей скоростью, чем у их оставшихся на воле друзей.



Лично я не являюсь аскетом и не пропагандирую аскетизм. Вместе с тем, бухгалтерия должна быть честной, а это значит, что мы должны понимать, зачем мы тратим деньги, и действительно ли нам эти траты важны.



В усреднённом случае, статей расходов пять…

2. Вслед за ростом средней зарплаты в стране, на фоне дефицита персонала на российском рынке, растут и зарплатные ожидания россиян (ссылка):



Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц к концу 2023-го — началу 2024 года. Об этом рассказал «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец.

Ученый сослался на социологические исследования, регулярно проводимые институтом на этот счет. Он упомянул, что двумя годами ранее граждане России в среднем желали получать 92 тысячи рублей, годом ранее — около 106 тысяч.

Профессор назвал рост зарплатных ожиданий хорошим показателем экономической динамики. Увеличение, по его словам, показывает, что найти хорошую работу с высокой зарплатой стало проще.

«Медианное значение тоже поставило рекорд и поднялось до 93 тысяч рублей в месяц», — сказал Зубец.

Напомню также, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января вырос на 18,5%, до 19242 рублей (ссылка).

С одной стороны, рост зарплат — это здорово. Проблема в том, что, согласно известной пословице, «лучшее лекарство от высоких цен — высокие цены». Если рост зарплат не удастся нейтрализовать повышением производительности труда и прочими мерами, довольно быстро начнётся откат, после которого экономика замедлится, а зарплаты упадут.

3. Пока что, впрочем, российская экономика растёт темпами выше среднемировых. В ООН говорят, что мы растём несколько медленнее, но это они просто используют старые данные (ссылка):

В 2023 году экономика России выросла на 2,7 процента, заявил директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. Его слова приводит ТАСС.

Мукерджи отметил, что в 2024 году рост экономики замедлится. По подсчетам Всемирной организации, в текущем году он составит 1,3 процента. При этом Мукерджи отметил, что глобальный рост в 2023 году составит около 2,7 процента. В 2024 году ожидается его снижение до 2,4 процентов, добавил он.

Ранее Минэкономразвития улучшило оценку по росту ВВП России в 2023 году до 3,5 процентов, заявил глава ведомства Максим Решетников. Такие же цифры до этого называл президент России Владимир Путин, указывая, что по этому параметру российская экономика превосходит любую европейскую.