LCI – «явно не чипы из стиральных машин» — РФ доказала способность создавать современное оружие, несмотря на санкции

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В начале украинского конфликта на Западе много говорили о санкциях, призванных снизить технологический потенциал России, однако новейшие средства РЭБ на украинском фронте продемонстрировали способность Москвы обойти эти ограничения, заметил в эфире LCI французский журналист Люка Менже. По его словам, создать столь высокотехнологичное оружие с помощью чипов от стиральных машин РФ бы не смогла.

ЛЮКА МЕНЖЕ, известный журналист: В начале конфликта много говорили о санкциях против России. Речь шла как об экономических санкциях, так и о санкциях с целью помешать приобретению Россией электронных компонентов высшего качества, в частности, аналогичных западным. Здесь Россия, по крайней мере отчасти, демонстрирует, что она смогла обойти эти санкции и получить часть необходимых электронных компонентов с целью усовершенствования своих систем РЭБ, будь то системы для создания помех или наведения.

Откуда она их получила, мы не знаем. Можно только догадываться. Возможно, благодаря таким игрокам, как Иран или Северная Корея, которые могут быть поставщиками… Но, в любом случае, за два года РФ смогла обойти всю эту систему.

Помните, как в начале конфликта говорили, что РФ скупает повсюду стиральные машины, чтобы использовать имеющиеся в них чипы. Это возможно, но не на уровне, необходимом для создания такого высокотехнологичного оружия. То есть, вероятно, для каких-то достаточно простых вещей и можно было использовать чипы из стиральных машин, но в стиральных машинах нет процессоров, способных создавать радиоэлектронные помехи на расстоянии 150 километров. А значит, РФ смогла обойти такого рода санкции. Так же как она смогла обойти множество экономических санкций, она обошла санкции, направленные против её военно-промышленного комплекса, который ей удалось снова поставить на ноги.

Дата выхода в эфир 13 января 2024 года.