Доктор Мясников решил назвать причины недержания мочи у взрослых женщин

Взрослые женщины часто сталкиваются с проблемами мочеиспускания, исследования показывают, что они могут быть связаны с риском преждевременной смерти. Врач Александр Мясников подчеркивает, что до 80% дам в возрасте сталкиваются с какой-либо степенью недержания мочи. Подобные нарушения мочеиспускания встречаются у каждой второй женщины, и с возрастом они становятся еще более распространенными.

Основной причиной недержания мочи у женщин часто является опущение мочевого пузыря, также известное как пролапс органа. Однако важно отметить, что не все случаи недержания мочи можно объяснить пролапсом мочевого пузыря. Врач Мясников подчеркивает, что данная проблема имеет разнообразные причины.

Симптомы недержания мочи могут включать боль, учащенное мочеиспускание, трудности при посещении туалета, чувство давления в тазовой области и неспособность удерживать мочу. Однако лечение этой проблемы может различаться в зависимости от причины её возникновения.

Врач Мясников выделяет возможные причины недержания мочи у женщин, такие как наследственность, ожирение, диабет, волчанка, урологические инфекции и гормональные изменения, особенно в период менопаузы. Также он отмечает, что синдром раздраженного мочевого пузыря может быть одной из причин недержания. Этот синдром связан с гиперчувствительными рецепторами пузыря, которые могут активизироваться даже при небольшом заполнении органа мочой. Для контроля над этой проблемой могут быть полезны специальные упражнения, но иногда может потребоваться более радикальное лечение.