 

Мнение: О настоящей катастрофе в Москве… Так случилось, мужчины ушли?

15.01.2024, 20:15, Разное
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Ну вот и до российской столицы это докатилось. Как выясняется, никакие гигантские столичные деньги не помощник, когда…

В общем, снег и холод продолжают влёгкую побеждать незадачливых российских управленцев. Теперь эта напасть захватила уже и столицу. Не самые экстремальные погодные условия сделали жизнь миллионов москвичей не то, что дискомфортной — невыносимой.

А всё потому, что… В московских муниципалитетах обнаружился дефицит дворников. Хотя зарплаты им подняли до 70 тыс. руб. в месяц, а то и до 100 тыс. в отдельных районах. Но желающих таскать снег в мороз — не так, чтобы много. Даже таджики и киргизы отказываются, заново оценив специальные российские риски. Их, трудовых мигрантов, вообще как-то меньше стало.

Сейчас вот на Арбате привлекли к уборке кубинцев. Точнее, кубинок. Выглядит экзотично. АВ вот как надолго сработает эта эбонитовая «палочка-выручалочка»?

И куда, интересно, подевались трудолюбивые мужчины из близлежащих российских регионов?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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