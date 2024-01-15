 

Мнение: О губительной для Украины паузе… Америка всё же дрогнула?

15.01.2024, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По западной «жёлтой» прессе поползли домыслы и слухи, что затянувшаяся «пауза» в принятии бюджета с 60-миллиардным финансированием для Украины затянулась не просто так. И что нынешняя вашингтонская администрация, которая на публике призывает разморозить эти деньги, за кулисами делает всё, чтобы роковой клинч между республиканцами и демократами не прекращался.

Тем более, что по другим бюджетным статьям компромиссы о «временном финансировании» регулярно достигаются. Самый свежий — прямо #сейчас.

И военная помощь Израилю всё же оказывается. Но для Киева — #денегнет, о чём откровенно заявил Пентагон в конце прошлого года.

В одной из жёлтых британских газетёнок мелькнула статейка, что Вашингтону по закрытым каналам было передано «последнее российское предупреждение». Мол, больше — никаких ударов по стратегическим военным объектам на территории России. Иначе ВС РФ могут применить в ответ «весь спектр вооружений вплоть до ядерного оружия».

Блефует #Кремль, или нет — никто не захотел проверять.

И сверхдержава дрогнула. Заморозила и #деньги на военную помощь для ВСУ и, тем более, поставки дальнобойных ракет ATACSМS, ограничивший единственной «пробной» партией. И немцам сказала TAURUS’ы придержать.

Боится — значит, всё же уважает?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / В России ввели административную ответственность за склонение к алкоголизму

15.01 / Министр сельского хозяйства Крыма ушел в отставку из-за неполного освоения бюджетных средств в 2023 году

15.01 / Мнение: Сколько надо было ждать квартиру в СССР, 30 м² на россиянина и почему на Западе так много привидений

15.01 / В «Лаборатории Касперского» опровергли утверждение об опасности российского «2ГИС»

15.01 / Мнение: О главном итоге «маленькой победоносной войны»… Мороз по коже?

15.01 / Роспотребнадзор обязал производителей указывать, как правильно носить носки

15.01 / Как помочь своим сухим волосам: лучшие домашние средства для увлажнения

15.01 / Ученый: пролетевший над Японией «огненный шар» мог являться метеороидом

15.01 / Money Week: российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость

15.01 / Минфин Финляндии: экономика хронически слаба и требует проведения реформ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика