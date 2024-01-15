Мнение: О губительной для Украины паузе… Америка всё же дрогнула?

По западной «жёлтой» прессе поползли домыслы и слухи, что затянувшаяся «пауза» в принятии бюджета с 60-миллиардным финансированием для Украины затянулась не просто так. И что нынешняя вашингтонская администрация, которая на публике призывает разморозить эти деньги, за кулисами делает всё, чтобы роковой клинч между республиканцами и демократами не прекращался.

Тем более, что по другим бюджетным статьям компромиссы о «временном финансировании» регулярно достигаются. Самый свежий — прямо #сейчас.

И военная помощь Израилю всё же оказывается. Но для Киева — #денегнет, о чём откровенно заявил Пентагон в конце прошлого года.

В одной из жёлтых британских газетёнок мелькнула статейка, что Вашингтону по закрытым каналам было передано «последнее российское предупреждение». Мол, больше — никаких ударов по стратегическим военным объектам на территории России. Иначе ВС РФ могут применить в ответ «весь спектр вооружений вплоть до ядерного оружия».

Блефует #Кремль, или нет — никто не захотел проверять.

И сверхдержава дрогнула. Заморозила и #деньги на военную помощь для ВСУ и, тем более, поставки дальнобойных ракет ATACSМS, ограничивший единственной «пробной» партией. И немцам сказала TAURUS’ы придержать.

Боится — значит, всё же уважает?

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