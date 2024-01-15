Изысканный преппи, эклектика, объем и винтаж: девять самых ожидаемых модных тенденций 2024 года

С наступлением нового года рекомендуется оценить свой текущий гардероб, чтобы определить, какие предметы одежды можно оставить для модных луков, какие уже устарели, а какие можно перепрофилировать. По мнению стилистов, 2024 год станет годом больших и ярких аксессуаров. Ожидайте увидеть на улицах много ярких сумок, больших солнцезащитных очков и массивных украшений. Не выкидывайте свою простую одежду, а сделайте аксессуары главной достопримечательностью образа. Для достижения максималистского эффекта комбинируйте формы, цвета и материалы. В сегодняшней статье перечислены 9 самых ожидаемых модных тенденций 2024 года.

Изысканный преппи

Эксперты утверждают, что в настоящее время индустрия моды сталкивается с последствиями большого количества повседневных образов. Это повод несколько изменить свой привычный лук и быть в тренде. Стремитесь к полированным деталям и четко выраженным контурам. Придерживайтесь стиля изысканный преппи, для которого характерны объемные костюмы ярких цветов и возвращение рубашек-поло.

Простой люкс

Изысканный стиль преппи дополняется простой роскошью, в основе которой лежат вещи, которые кажутся и выглядят невероятно дорогими, но на самом деле таковыми не являются. Вместо кричащего брендинга рассмотрите изысканный пошив и материалы премиум-класса. Особое внимание уделите обуви, украшениям и другим аксессуарам.

Дедушкин стиль

Официально пришло время попрощаться с бабушкиным стилем и приветствовать “эклектичного дедушку” в качестве новой иконы. Рассмотрите модные кардиганы, винтажную уличную одежду и персонализированные наряды.

Экстраженственный

Если дедушкин стиль ​​вам не по душе, вас могут больше заинтересовать ультраженственные образы 2024 года. Ультраженственный дизайн в деревенском стиле, атмосфера Барби, балерины и кокетки – все это будет актуально в предстоящем году. Банты, пастельные тона, цветочные узоры и кружевные украшения розового цвета — все это в моде. Этот стиль сочетается с кокетливым маникюром, который сделает образ еще более женственным и уникальным.

Форма и объем

Ключ к моде 2024 года — игра с объемом, длиной и формой. Лучше не выбирать приталенные силуэты, укороченные пиджаки и тонкие джинсы. Объем будет господствовать в различных предметах одежды, включая длинные платья, огромные длинные куртки и даже возвращение популярности платья с заниженной талией. На смену джинсам с широкими штанинами пришли более облегающие брюки из струящихся материалов, таких как габардин или даже сатин для блеска.

Стиль 90-х

В 2024 году дань уважения моде девяностых остается на пике. Наверняка в вашем гардеробе есть несколько вещей, соответствующих данному стилю. Поэтому ни в коем случае не выкидывайте их, а найдите новое им применение.

Яркие цвета

В 2024 году капсульный гардероб по-прежнему будет в моде, но с модернизированными основами в чистых нейтральных тонах, таких как светло-коричневый, черный, серый и белый. Их дополняют всплески цвета, наиболее популярные из которых — розовый и канареечно-желтый, фисташково-зеленый и лавандово-фиолетовый. Инвестируйте в яркие цвета, чтобы оживить свой монохромный ансамбль, или используйте один оттенок, чтобы произвести яркое впечатление.

Экологичный выбор

Все больше покупателей интересуются покупкой вещей в секонд-хендах, а также компаниями, которые поддерживают экологичные материалы и методы. Так называемая быстрая мода больше неактуальна. При выборе одежды обращайте обязательно внимание на материалы, из которых она выполнена. Например, морские водоросли, бамбук или другие натуральные волокна, или переработанные материалы, полученные из океанского пластика.

Винтаж

Если 1990-е кажутся вам слишком современными, возможно, если вы зайдете немного глубже в прошлое, вы сможете удовлетворить свое стремление к моде. Винтажный стиль становится все более популярным. Однако в наступающем году предпочтение эксперты моды настоятельно рекомендуют отдавать вещам, вдохновленным джазом. Рассмотрите роскошные корсеты, шелковистые платья-комбинации в пол, свитера с рукавами, блестящие широкие брюки в сочетании с пиджаком оверсайз, модным укороченным топом и непринужденной бахромой. Одним словом, выбирайте ту одежду, в которой вы могли бы смело отправиться в ближайший к дому джаз-клуб.