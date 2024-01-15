 

В 2023 году в Московском зоопарке родилось 1,5 тыс. животных – Собянин

15.01.2024, 14:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о пополнении среди обитателей Московского зоопарка. В прошлом году в одном из старейших зоопарков Европы родилось 1500 зверят, уточнил градоначальник.

В январе два птенца вылупились у пары пингвинов Гумбольдта. Родители заботились о детенышах и кормили их рыбой. Малыши чувствуют себя хорошо и набирают вес.

В террариуме появился на свет детеныш очень редкой краснокнижной лучистой черепахи. Сегодня этот вид находится на грани исчезновения.

По словам Собянина, за три года было получено четыре кладки яиц. Лишь из последней появился детеныш. О его поле специалисты узнают через несколько лет.

Пополнение произошло и у пары черных лебедей. Первую неделю жизни птенцы провели на спинах родителей, но сейчас они плавают самостоятельно.

“Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение”, – рассказал Собянин.

В ноябре 2023 года в Московский зоопарк привезли амурского тигра. Из-за застарелого перелома локтевой кости запястья и отсутствия одной из когтевых фаланг хищник не может добывать пищу самостоятельно. Его поместили в центр реабилитации диких животных.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Собянин объявил о начале приема заявок на гранты в области культуры и искусства

15.01 / Британский министр обороны считает, что военные конфликты в Украине и Ближнем Востоке пошатнули основы мирового порядка

15.01 / Поклонница Путина Карин Кнайсль – РФ, якобы крупнейшая экономика Европы, но её будущее на Дальнем Востоке

15.01 / Байден попался на приманку — воздушная война США против Йемена станет стратегической и дорогостоящей ошибкой

15.01 / Кризис в Красном море может перечеркнуть надежды на восстановление экономики

15.01 / В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд

15.01 / Байден стал лучшим «турагентом» для нелегальных мигрантов в США

15.01 / Разногласия Шольца и Макрона грозят сорвать меры ЕС против хуситов

15.01 / Отсутствие времени и новых идей в Белом доме играет против Украины

14.01 / Перспектива новой волны мобилизации гонит украинцев за границу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика