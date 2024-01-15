Мнение: О завтрашнем дне России… Шойгу знает и туда ведёт?
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Фото © Минобороны России
Российское Минобороны открыло новый фронт. Прямо в Москве. На ВДНХ. То есть, вот уже до чего дело дошло…
Как сообщила пресс-служба министерства, на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «#Россия» открылся павильон под говорящим названием. «Армия детям. Город профессии. Будущее страны» — так сказано на вывеске. Само собой интересно, какое будущее готовит российским детям Армия России.
«Наши гости смогут ознакомиться с основными направлениями деятельности российского военного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, а возможно и определиться с выбором своей будущей профессии. Мы уверены, что наша площадка… станет излюбленным местом для гостей, в том числе наших самых юных посетителей», – отметил присутствовавший в первый день открытия павильона замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
И вот с одной стороны, это вроде как средство профориентации молодёжи, призванное подсказать детям и подросткам, что интересные профессии могут быть не только на гражданке. «Посетители выставки могут ознакомиться с современными инновационными подходами, которые применяются в учебных заведениях Минобороны России, пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение, в котором можно ее получить», — говорится в сообщении военного ведомства.
С другой стороны, павильон отражает новые реалии. Он состоит из квестовой зоны и внушительной выставки с большим количеством интерактивных экспонатов. Дети и подростки смогут посетить «Командный пункт» с панорамным экраном, интерактивную зону «Медицина», где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, а в секторе «БпЛА» юные посетители смогут научиться управлять беспилотниками, сначала на тренажёрном комплексе, а потом и на практике на специально оборудованной площадке. То есть, демонстрируются самые востребованные на сегодняшний день военные профессии. И сам факт оборудования долговременной экспозиции подчёркивает главное. В Минобороны считают, что потребность армии в таких специалистах сохранится надолго. А скорее всего, будет только расти. И это — завтрашний день, который уготован подрастающему поколению.
Наблюдатель на КП, оператор дрона, тактический медик или пехотинец с навыками такмеда…
Вы хотели бы такого будущего для своих детей?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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