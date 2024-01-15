 

Установлено, чем женский мозг отличается от мужского

15.01.2024, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как показали результаты исследования, проведенного представителями различных университетов, среднестатистический мужской мозг весит на сто граммов больше, чем женский.

Кроме того, было установлено, что в мужском мозге содержится больше белого вещества, в то время как в женском оно серое. Нейрохирург Александр Природов, представляющий НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, уточнил, что умственные способности зависят вовсе не от структуры мозга, а от количества связей между нейронами, подчеркнув, что у мужчин и женщин их насчитывается около 11 и 9 миллиардов соответственно.

Особое внимание ученые уделили тому факту, что у мужчин больше связей образуется внутри полушарий, в то время как у женщин – между ними. Именно это, как считают исследователи, определяет некоторые отличия между мужчинами и женщинами в пространственных и социальных навыках. Стоит подчеркнуть, что в ходе многочисленных исследований не было зафиксировано сколь-либо существенной разницы между умственными способностями мужчин и женщин.       


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Доктор Агапкин назвал отличный источник коллагена

15.01 / В Москве камеры стали штрафовать водителей за остановку на светофоре

15.01 / Названа возможная причина хронической усталости

15.01 / Террористы, нацисты и конспирологи. ХАМАС, который поддерживает Кремль

15.01 / Агентство Spektr: российские экосистемы активно развивают медиасервисы

15.01 / Защитить мозг от старения можно за счет ограничения калорий

15.01 / В Подмосковье задержали учителя труда, организовавшего в школе производство запчастей к иномаркам

15.01 / Стрижка “хаш” – тренд зимы 2024: как правильно подобрать под нее челку по своей форме лица и структуре волос

15.01 / Названы новые методы контроля сахара при диабете

15.01 / Глава МВФ предупредила о возможном сокращении числа рабочих мест из-за развития ИИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика