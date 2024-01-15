Установлено, чем женский мозг отличается от мужского

Как показали результаты исследования, проведенного представителями различных университетов, среднестатистический мужской мозг весит на сто граммов больше, чем женский.

Кроме того, было установлено, что в мужском мозге содержится больше белого вещества, в то время как в женском оно серое. Нейрохирург Александр Природов, представляющий НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, уточнил, что умственные способности зависят вовсе не от структуры мозга, а от количества связей между нейронами, подчеркнув, что у мужчин и женщин их насчитывается около 11 и 9 миллиардов соответственно.

Особое внимание ученые уделили тому факту, что у мужчин больше связей образуется внутри полушарий, в то время как у женщин – между ними. Именно это, как считают исследователи, определяет некоторые отличия между мужчинами и женщинами в пространственных и социальных навыках. Стоит подчеркнуть, что в ходе многочисленных исследований не было зафиксировано сколь-либо существенной разницы между умственными способностями мужчин и женщин.