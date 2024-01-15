Доктор Агапкин назвал отличный источник коллагена

Как заявил доктор Сергей Агапкин, в качестве отличного источника коллагена, способствующего улучшению состояния кожи, ногтей и волос, а также ускоряющего процесс заживления ран, может выступить свиной холодец.

Особое внимание доктор уделил тому факту, что коллаген снижает степень вероятности развития рака пищевода, подчеркнув, что больше всего данного вещества содержится в свиных ножках и шкуре. Уточнив, что в холодце содержится витамин А, ретинол, необходимый для оптимизации работы иммунной системы, что особенно важно в период зимних простуд, Агапкин добавил, что коллаген способствует укреплению ногтей.

В качестве примера доктор привел исследование бразильских ученых, в ходе которого у испытуемых, принимавших коллаген в течение месяца, степень прочности ногтей выроста на 52%.