В Москве камеры стали штрафовать водителей за остановку на светофоре

Московские водители всё чаще получают штрафы за остановку на светофоре в пределах действия разметки 1.4 – камеры фиксируют нарушение даже в случае остановки автомобиля на 10 секунд.

По словам водителей, проблема усугубляется частыми пробками в Москве, так как камера фиксирует новое нарушение каждый раз при трогании машины с места и её остановке в случае, если это происходит перед светофором в пределах разметки 1.4 или знака 3.27 «Остановка запрещена».

Москвич Вадим Ш. рассказал ИА «Панорама» о вопиющем случае, когда он получил одновременно 15 штрафов, стоя в пробке на Большой Серпуховской улице. Штраф за такое правонарушение составляет 2500 рублей в Москве и Санкт- Петербурге.

– Я всего лишь хотел заехать за кофе, и продолжить путь домой. Чашечка кофе обошлась в 37500 рублей. Вопреки стереотипам о москвичах, я отнюдь не богач, это была моя дневная зарплата, – возмутился он.

В столичном ГИБДД подтвердили: камеры настроены на фиксацию остановки ТС в пределах запрещающей разметки, поэтому никакой ошибки здесь нет. Инспекторы посоветовали водителям не останавливаться на светофорах, однако напомнили об ответственности за проезд на красный свет – штраф 1000 рублей. Это всё ещё лучше, чем штраф в 2500 рублей, подчёркивается в сообщении пресс-службы.

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