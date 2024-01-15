 

Поклонница Путина Карин Кнайсль – РФ, якобы крупнейшая экономика Европы, но её будущее на Дальнем Востоке

15.01.2024, 13:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На встрече с предпринимателями в Хабаровске Владимир подчеркнул значение Дальнего Востока для развития экономики России. Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии, соглашается с оценками российского лидера и указывает в интервью с Флавио фон Вицлебеном, что, хотя РФ — уже сейчас крупнейшая экономика Европы, но потенциал роста ещё не исчерпан. Полностью реализовать потенциал можно, лишь совершив поворот на Восток, что российская элита давно поняла и поэтому системно и давно инвестировала в такие города, как Владивосток и Хабаровск.

КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-глава МИД Австрии: Этот Тихоокеанский, этот азиатский регион, он находится на первом месте в повестке дня. И многим российским лицам, принимающим решения, будь то в бизнесе или политике, от президента Путина до различных корпоративных боссов, всегда было ясно, что будущее лежит на Востоке. И именно сейчас этот переход происходит.

Тот факт, что президент Путин встретился с относительно большой бизнес-делегацией в Хабаровске, именно в университете, меня очень обрадовал, (когда я. — ИноТВ) смотрела фотографии. В беседе с бизнесменами он указал именно на то, что вы изначально подчеркнули в вашем вопросе: да, РФ сейчас является экономической державой номер пять в мире а если посмотреть на неё в европейском контексте — самой важной европейской экономической державой, потому что Германия и другие члены «Большой семёрки» сейчас серьёзно отстали.

Экономический рост описывается Путиным как очень хороший, если речь идёт о росте покупательной способности. А это имеет решающее значение для среднего потребителя, потому что речь идёт об инфляции, о том, что я могу себе позволить в корзине покупок с нынешней валютой. То есть покупательная способность показывает хорошую динамику. Что необходимо было бы укрепить, так это экономический доход на душу населения, который всё ещё мог бы подрасти.

И здесь первую скрипку играет Восток, будь то Владивосток, который находится в нескольких сотнях километров южнее на побережье и куда за последнее десятилетие было вложено много инвестиций, или Хабаровск, старая столица (Дальневосточного федерального округа. — ИноТВ). Мир поворачивается на восток, юго-восток. И это особенно заметно, если живёшь сейчас в России.

Дата публикации 14 января 2024 года.

 


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