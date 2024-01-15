Названы новые методы контроля сахара при диабете

Исследование, опубликованное в журнале Nutrition & Diabetes, показало, что плавание в холодной воде и прием экстракта корицы могут значительно снизить уровень сахара в крови при диабете. Также доказано, что тренировки с отягощениями могут повысить чувствительность к инсулину, снизить уровень глюкозы и улучшить проникновение глюкозы в клетки.

Ученые провели эксперимент на крысах, кормив их пищей с высоким содержанием жиров. Разделив их на семь групп, они исследовали различные методы воздействия, включая плавание в холодной и теплой воде, а также прием корицы и лекарств от диабета.

Результаты показали, что плавание в холодной воде в сочетании с употреблением корицы значительно снизило уровень глюкозы в крови, улучшило транспорт сахара в организме и повысило чувствительность к инсулину у крыс с диабетом. Врач-эндокринолог Антонина Гуреева подчеркнула, что корица является эффективным профилактическим средством стабилизации сахара в крови, особенно при контроле питания.

Чтобы поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, следует внести ряд изменений в рутину питания. Предпочительно регулярное питание в одно и то же время каждый день может облегчить контроль уровня сахара в крови. Следует учитывать гликемический индекс (ГИ) продуктов, выбирая продукты с низким ГИ, такие как сушеная фасоль, овсяная каша, фрукты и некрахмалистые овощи.

При употреблении продуктов с высоким ГИ следует сбалансировать их гарнирами с низким ГИ. Если принимается инсулин, полезно отслеживать количество углеводов в приеме пищи и корректировать дозу инсулина при необходимости.