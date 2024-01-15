 

Глава МВФ предупредила о возможном сокращении числа рабочих мест из-за развития ИИ

15.01.2024, 11:05, Разное
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Директор Международного валютного фонда Кристина Георгиева выразила мнение о важной роли, которую может сыграть искусственный интеллект в мировой экономике. В своей статье о глобальном влиянии ИИ она отметила, что он может увеличить производительность труда и способствовать экономическому росту, но также существует риск уменьшения рабочих мест и усиления неравенства.

По оценкам МВФ, в развитых экономиках около 60% рабочих мест могут быть подвержены влиянию ИИ, в то время как для развивающихся экономик это число составляет 40%, а для стран с низкими доходами — 26%.

Госпожа Георгиева предупредила о возможном увеличении неравенства в доходах и богатствах между странами вследствие развития ИИ. Эффект будет зависеть от того, насколько ИИ поможет работникам с высокими уровнями заработной платы. Если ИИ сделает труд более эффективным для высокооплачиваемых работников, это может привести к их еще большему увеличению доходов.

Глава МВФ также отметила, что развитие ИИ может вызвать социальное напряжение, поэтому необходимо внедрение специальных программ для поддержки работников, чьим рабочим местам могут угрожать эта технология.

В 2023 году в США, Европейском союзе и Китае была принята первая попытка законодательного регулирования ИИ. Различные страны уделяют внимание разным аспектам: Европа фокусируется на градации рисков ИИ-систем, США — на стандартах и безопасности данных, а Китай — на строгих государственных правилах для генерируемого контента.


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