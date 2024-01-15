 

Смех во время просмотра комедии укрепляет иммунитет

15.01.2024, 10:29, Разное
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Как заявила в интервью изданию «Газета.ру» профессор Галина Идова, представляющая кафедру физиологии Новосибирского государственного университета, между смехом и состоянием здоровья существует прямая связь, уточнив, что просмотр комедий может не только выступить в качестве источника хорошего настроения, но и способствовать укреплению иммунитета.

Во время смеха, как уточнила научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины, в организме активизируется процесс производства антител и нейротрансмиттеров, что способствует укреплению иммунной системы, оказывая содействие организму в борьбе с инфекциями.  

Кроме того, при регулярном смехе уменьшается уровень стресса и улучшается как физическое, так и психологическое благополучие, в связи с чем эксперт рекомендует уделять просмотру комедийных фильмов больше времени.  


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