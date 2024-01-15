Полиция Украины задержала хакера, незаконно заработавшего $2 млн

Украинская полиция задержала хакера, который, с применением хитрой схемы, смог заработать свыше $2 миллионов в криптовалютах. Об этом пишет Европейское полицейское агентство.

По информации пресс-релиза, 29-летний преступник был задержан 9 января в Николаеве. Он распространял вредоносные программы на устройства других пользователей, которые скрыто добывали криптовалюту.

Эта успешная операция задержания хакера стала возможной благодаря долгосрочному сотрудничеству между Европолом, украинскими правоохранительными органами и облачным хранилищем данных.

Напомним, в прошлом году хакеры, связанные с Северной Кореей, совершили кражу криптовалюты на сумму не менее $600 миллионов, об этом рассказали эксперты компании TRM Labs в своем отчете.