 

Полиция Украины задержала хакера, незаконно заработавшего $2 млн

15.01.2024, 9:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинская полиция задержала хакера, который, с применением хитрой схемы, смог заработать свыше $2 миллионов в криптовалютах. Об этом пишет Европейское полицейское агентство.

По информации пресс-релиза, 29-летний преступник был задержан 9 января в Николаеве. Он распространял вредоносные программы на устройства других пользователей, которые скрыто добывали криптовалюту.

Эта успешная операция задержания хакера стала возможной благодаря долгосрочному сотрудничеству между Европолом, украинскими правоохранительными органами и облачным хранилищем данных.

Напомним, в прошлом году хакеры, связанные с Северной Кореей, совершили кражу криптовалюты на сумму не менее $600 миллионов, об этом рассказали эксперты компании TRM Labs в своем отчете.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Профессор Идова рассказала, что смех во время просмотра комедии укрепляет иммунитет

15.01 / Мнение: Судовой журнал

15.01 / В Думе хотят обязать магазины скрывать ценники «во избежание спекуляций про якобы подорожавшие продукты»

15.01 / FT сообщила о блокировании властями Турции VPN-сервисов перед выборами

15.01 / Мнение от Кремля: О разжиревших тварях… Кто на самом деле за «…до последнего украинца»?

15.01 / Жители малайзийской деревни живут в страхе из-за некой темной сущности, которая ночью пытается залезть в их дома

15.01 / Племя короваи убивает людей, одержимых демонами, а затем их ест

15.01 / Рупор кремлевской пропаганды: О пропаже американских «морских котиков» неподалёку от Йемена

15.01 / Рупор кремлевской пропаганды: “Добровольцы”. Воспоминания о будущем

14.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Необходимо избавиться от позитивной роли России в болгарской истории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика