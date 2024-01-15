 

В Думе хотят обязать магазины скрывать ценники «во избежание спекуляций про якобы подорожавшие продукты»

15.01.2024, 9:33, Разное
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Депутат Госдумы Святослав Гуревич заявил, что работает над законопроектом, который обяжет торговые точки убрать ценники на самые популярные продукты питания, чтобы не провоцировать в обществе «паникёрские настроения и спекуляции про якобы подорожание».

Парламентарий уверен: в ценниках нет никакой практической необходимости, поскольку стоимость тех или иных продуктов всё равно печатается в чеке.

– Если ты пришёл не коньяк 100-летний покупать, а просто какие-то базовые продукты, то зачем нужны ценники? Денег точно хватит. Из интереса на ценники смотреть? Ну в чеке посмотри. А вообще я советую тем, кто так делает, поискать себе занятие поинтереснее, – сказал он. – Несколько месяцев из каждого утюга несётся про яйца. Это же бред полный. В Москве на сдачу в среднем ресторане этих яиц можно купить полбагажника.

Как вариант, Гуревич предлагает скрывать ценники на товары, имеющие «символическую» по его мнению цену – до 2000 или 3000 рублей. Законопроект также будет содержать норму об ответственности СМИ, физических и юридических лиц за вынесение в публичное пространство «спекулятивных обсуждений, подрывающих общественную безопасность или отвлекающих внимание от заданной повестки дня».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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