В Думе хотят обязать магазины скрывать ценники «во избежание спекуляций про якобы подорожавшие продукты»

Депутат Госдумы Святослав Гуревич заявил, что работает над законопроектом, который обяжет торговые точки убрать ценники на самые популярные продукты питания, чтобы не провоцировать в обществе «паникёрские настроения и спекуляции про якобы подорожание».

Парламентарий уверен: в ценниках нет никакой практической необходимости, поскольку стоимость тех или иных продуктов всё равно печатается в чеке.

– Если ты пришёл не коньяк 100-летний покупать, а просто какие-то базовые продукты, то зачем нужны ценники? Денег точно хватит. Из интереса на ценники смотреть? Ну в чеке посмотри. А вообще я советую тем, кто так делает, поискать себе занятие поинтереснее, – сказал он. – Несколько месяцев из каждого утюга несётся про яйца. Это же бред полный. В Москве на сдачу в среднем ресторане этих яиц можно купить полбагажника.

Как вариант, Гуревич предлагает скрывать ценники на товары, имеющие «символическую» по его мнению цену – до 2000 или 3000 рублей. Законопроект также будет содержать норму об ответственности СМИ, физических и юридических лиц за вынесение в публичное пространство «спекулятивных обсуждений, подрывающих общественную безопасность или отвлекающих внимание от заданной повестки дня».

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