 

FT сообщила о блокировании властями Турции VPN-сервисов перед выборами

15.01.2024, 8:41, Разное
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Перед предстоящими местными выборами в Турции власти страны приняли решение заблокировать доступ к нескольким популярным VPN-сервисам. Эту информацию опубликовала британская газета Financial Times, ссылаясь на имеющиеся у нее документы.

Согласно данным издания, Управление информационных технологий и коммуникаций Турции обратилось к местным интернет-провайдерам с требованием прекратить доступ к 16 VPN-сервисам. Предполагается, что такое решение связано с предстоящими местными выборами, которые состоятся в марте.

Регулятор также потребовал от провайдеров предоставлять информацию о ходе блокировки VPN-сервисов. Это действие делает доступ к VPN в Турции значительно ограниченным, отмечает газета.

Ранее исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов “Отечественный софт” Ренат Лашин выразил опасения по поводу использования VPN-сервисов. Среди рисков, связанных с ними, он упомянул возможность заражения вирусами, кражу личных данных, утечки информации, а также отсутствие надежного шифрования.


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