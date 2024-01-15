Мнение от Кремля: О разжиревших тварях… Кто на самом деле за «…до последнего украинца»?

А хари-то как раздались в годину тяжких испытаний! И рожи-то какие мерзкие. И вот этот огонёк наживы в глазах — его ни с чем не спутаешь.

В советских карикатурах так изображались «поджигатели войны» — отвратными, лживыми, циничными. Но фото взято из реальной жизни.

Нынешний глава офиса президента Украины Андрей Ермак — на фото он практически в центре, между худощавым помощником президента США Джейком Салливаном и притулившимся у колонны украинским министром обороны Рустемом Умеровым — заявил в Давосе на очередных бесполезных «переговорах» по так называемой «Формуле Зеленского» ровно следующее. «#Украина никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо для украинского общества… Украине не нужны “замороженные” конфликты. Украине нужен справедливый мир [с контрибуциями, репарациями и Гаагой]» (цитата по Би-Би-Си).

Бесполезными я назвал эти встречи, где раз за разом переливают из пустого в порожнее, обсуждая заведомо никчёмную «формулу» не только из-за её экстремально ультимативного требования «Рус, здавайсь!». Но и потому, что все переговоры о мире с Украиной идут без участия ключевых мировых игроков — Китая и России. Уж и страны глобального Юга, которые Киев упрямо пытается пристегнуть к этому процессу, деликатно намекают, что без России что-то обсуждать по этой теме бессмысленно. И вежливые господа из Швейцарии открытым текстом говорят, что надо каким-то образом подключать Кремль к этой процедуре. Но всё не впрок. Упрямится киевская власть, как раскапризничавшийся ребёнок. Мол, хочу только эту игрушку — и точка, а-а-а!

Но тут не игрушки, тут люди гибнут каждый день сотнями, пока эти деятели демонстрируют свой инфантилизм, от которого, кажется, начали уставать уже и «родители».

В своё оправдание все эти «ермаки» пафосно ссылаются на волю народа. Мол, люди против. И люди нас не поймут, если мы согласимся на нечто меньшее, чем «границы 1991 года», триллионные репарации, второй Нюрнберг и т.п.

Хотя — какие люди? Очень многие люди, миллионы украинцев, очень даже поймут начало мирных переговоров без предварительных условий и справедливый мир без территорий, репараций и контрибуций. Тут даже глава Николаевской ОВА Виталий Ким, топивший в начале конфликта за сопротивление и преодоление, теперь жалобно заскулил прямо противоположное — и тоже от имени народа. «Прифронтовые регионы говорят: может быть поговорим, что там с мирными переговорами? В центральных областях процентов 40 не определись. А западные говорят: никаких переговоров, идём на Москву. О чём это говорит? Очень легко требовать перемен от кого-то, и трудно их требовать от себя», — заявил он в эфире одного из украинских телеканалов.

То есть, люди, познавшие всю тяжесть конфликта, уже готовы на любые переговоры, лишь бы их каждодневный кошмар кончился. Но те, кто сидят во Львове или заправляют всеми делами из Киева продолжают топить за «войну до последнего украинца». Которая — см. фото — для них и впрямь «мать родна». Лоснящиеся морды, довольные лица, пухнущие зарубежные банковские счета…

Ну не мрази ли?

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