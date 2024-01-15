Племя короваи убивает людей, одержимых демонами, а затем их ест

Папуасское племя короваи проживает в густых джунглях на юго-востоке индонезийской провинции Папуа на острове Новая Гвинея. До 1970-х годов они не знали о том, что существуют другие люди, кроме них.

Короваи нередко называют “последними каннибалами на Земле”, потому что они до сих пор практикуют поедание себе подобных. Причем не из-за голода, а чисто по ритуальным соображениям.

Образ жизни короваи, даже спустя почти 50 лет контактов с развитой цивилизацией, все еще остается практически первобытным. Они все так же охотятся лишь с луком и стрелами и почти не носят одежды. А их обычаи вызывают у мирового сообщества шок и недоумение.

Время от времени в гости к папуасским племенам, которые не особо привечают чужаков, отваживаются заходить любопытные энтузиасты, и некоторым даже удается прожить среди них какое-то время, наблюдая за их образом жизни.

В прошлом году один из таких авантюристов по имени Дрю Бински жил среди племени момуна, соседей короваи. И те поведали ему кое-что интересное о практике каннибализма короваи.

“Я узнал, что короваи едят людей не ради удовольствия или питательной ценности. Это просто форма наказания. К примеру, если ты что-нибудь украдешь, тебя сожгут на костре и съедят”.

Короваи строят дома на деревьях, в том числе от защиты от злых духов.

Короваи также верят, что в тела людей может вселяться злой демон по имени хакуа, который “выедает” человека изнутри и превращает его в колдуна.

“Короваи верят, что таинственные внезапные смерти, подобные смертям от болезней, это вина хакуа. Они говорят, что хакуа могут маскироваться под друзей или членов семьи в попытке завоевать доверие племени, чтобы позже убить их. Традиция короваи заключается поедании любого, кого они посчитают хакуа. Это делается для защиты членов племени. Для них это часть системы правосудия, основанной на мести”.

Происходит это так: После чьей-то неестественной смерти шаман или знахарь племени изучает тело умершего, а потом с помощью особых ритуалов находит человека, в тело которого вселился демон хакуа. Считается, что для предотвращения новых неестественных смертей в племени этот одержимый человек должен быть убит. Племя сообща убивает его, а потом съедает его тело.

В данном случае соплеменники убивают одержимого человека не для того, чтобы наказать его. Ритуальное убийство рассматривается как акт милосердия, освобождающий одержимого от власти внутреннего демона.

“Потребляя хакуа, племя верит, что они уничтожают злого духа и предотвращают причинение им дальнейшего вреда. Убийство хакуа считается торжественным и необходимым актом, совершаемым для защиты и благополучия сообщества”.

Тело съедается почти без остатка, не поедают лишь волосы, ногти и половые органы. Детям до 13 лет запрещено есть мясо одержимого хакуа, так как считается, что они еще слишком слабы и для них существует риск самим стать одержимыми.

Неизвестно при этом, сталкиваются ли короваи с неприятными последствиями каннибализма, вроде прионной болезни куру у другого папуасского племени форе.