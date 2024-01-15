Три Анны на одно кино

Новогодние праздники кончились, но среди буден случаются творческие откровения.

Возможно, для посетителей и членов рыбинского киноклуба «Современник» таким моментом станут «Чувства Анны», которые откроются им в среду, 17 января, в 6 часов вечера в ОКЦ.

Автор этого фильма Анна Меликян родилась в Баку, выросла в Ереване, в 17 лет приехала в Москву и в 2002-м окончила ВГИК (режиссёрская мастерская С. Соловьёва и В. Рубинчика). С тех пор сняла около десятка полнометражных картин по собственным сценариям. Наиболее успешные из них – «Русалка», «Звезда», «Про любовь» (все три показаны в киноклубе) и «Нежность». Кроме того, она создала собственную кинокомпанию и спродюсировала ещё столько же работ других режиссёров.

Сюжет нового её фильма строится на том, что простая работница пермской шоколадной фабрики (её бесподобно играет Анна Михалкова) начинает слышать голоса-предупреждения внеземных цивилизаций. По словам кинокритика Г. Гусева, «окунаясь в безвременье, Меликян показывает срез эпохи. Фантастической. Потому что всё это происходит словно бы не с нами. Не наяву, а в… [невесёлой] сказке».