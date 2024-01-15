Мнение: Истинный патриот
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Узнал у Корпускулы, что Шнур в “Лабутенах” заменил Ван Гога на Серова. Молодец, держит нос по ветру! Правда, его это все равно не спасет…
Но каково, как время-то бежит назад! Уже, стало быть, 40-е, “борьба с космополитизмом”. Следующие, выходит, 30е.
UPD. Подумалось, правда, что так ведь рифма не та! Надо “Серегу” тоже заменять. Например, так:
Водил меня мой Вова
На выставку Серова…
Вооот! И тогда еще более скрепно и актуально, прям под выборы.
Источник: Размышления вольного социолога
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