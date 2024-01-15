Мнение: Истинный патриот

Узнал у Корпускулы, что Шнур в “Лабутенах” заменил Ван Гога на Серова. Молодец, держит нос по ветру! Правда, его это все равно не спасет…

Но каково, как время-то бежит назад! Уже, стало быть, 40-е, “борьба с космополитизмом”. Следующие, выходит, 30е.

UPD. Подумалось, правда, что так ведь рифма не та! Надо “Серегу” тоже заменять. Например, так:

Водил меня мой Вова

На выставку Серова…

Вооот! И тогда еще более скрепно и актуально, прям под выборы.