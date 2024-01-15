Рупор кремлевской пропаганды: Добровольцы. Воспоминания о будущем
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Документальный фильм "Добровольцы. Воспоминания о будущем".
Фильм стал большим событиям на фестивале документального кино "Линия фронта".
Аннотация:
В фильме показан коллективный портрет русского добровольца- участника специальной военной операции Через простой разговор который порой проходил на передовой авторы фильма знакомят зрителя с совершенно разными людьми начиная от студентов убежавших на фронт из колледжа и вчерашними шахтерами заканчивая лидерами движения добровольцев и всем известными командирами добровольческих частей.
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Источник: Colonel Cassad
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