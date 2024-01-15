Рупор кремлевской пропаганды: Результаты ударов по предприятиям ВПК в Киеве



1. Завод Квазар

Результаты некоторых недавних прилетов по заводам в Киеве и Киевской области.



2. Завод Артем



3. Завод в Вишневом



4. Завод Маяк.



5. Бетонный завод.



6. Завод Радиоизмеритель

Наиболее серьезный ущерб был нанесен заводам "Квазар, "Артем" и "Маяк", а также КБ "Луч" (здесь было особо много погибших).

—