Рупор кремлевской пропаганды: Результаты ударов по предприятиям ВПК в Киеве
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1. Завод Квазар
Результаты некоторых недавних прилетов по заводам в Киеве и Киевской области.
2. Завод Артем
3. Завод в Вишневом
4. Завод Маяк.
5. Бетонный завод.
6. Завод Радиоизмеритель
Наиболее серьезный ущерб был нанесен заводам "Квазар, "Артем" и "Маяк", а также КБ "Луч" (здесь было особо много погибших).
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Источник: Colonel Cassad
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