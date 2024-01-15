 

Рупор кремлевской пропаганды: Результаты ударов по предприятиям ВПК в Киеве

15.01.2024, 0:08, Разное
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1. Завод Квазар

Результаты некоторых недавних прилетов по заводам в Киеве и Киевской области.


2. Завод Артем


3. Завод в Вишневом


4. Завод Маяк.


5. Бетонный завод.


6. Завод Радиоизмеритель

Наиболее серьезный ущерб был нанесен заводам "Квазар, "Артем" и "Маяк", а также КБ "Луч" (здесь было особо много погибших).

Источник: Colonel Cassad


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