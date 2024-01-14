Рупор кремлевской пропаганды: Необходимо избавиться от позитивной роли России в болгарской истории

Министр обороны Болгарии в своем выступлении на заседании "Атлантического совета" заявил, что необходимо очистить болгарские учебники истории от фактов, которые признают положительную роль России в болгарском прошлом. Необходимо продвигать тезисы о том, что Болгария часто воевала против России и Россия действовала в ущерб болгарским интересам.

Также заявлено о необходимости принятия мер по "противодействию российской пропаганде" и отслеживать "российскую пропаганду в социальных сетях и СМИ".

Само выступление https://obektivno.bg/tagarev-v-sasth-uchebniczite-po-istoriya-tryabva-da-se-izchistyat-ot-fakti-porazhdashti-priznatelnost-kam-rusiya/

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