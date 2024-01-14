Как выйти из апатии после развода, чтобы быстрее войти в ресурсное состояние

Расставание – всегда стрессовая ситуация. После него часто наступает эмоциональная апатия, когда кажется, что сил ни на что не осталось. Но нужно помнить – это временное состояние, и вы обязательно сможете выйти из него.

Ниже мы дадим 8 советов, которые помогут быстрее вернуть душевные силы и жизненный тонус после развода.

Начните заниматься спортом

Начать регулярно заниматься физическими упражнениями – один из лучших способов выйти из апатии после развода. Во-первых, спорт вырабатывает эндорфины, гормоны радости, которые естественным образом улучшат ваше настроение и придадут сил. Во-вторых, любая физическая активность, будь то утренняя зарядка, йога, бег или танцы, заставляет сосредоточиться на своем теле и дыхании. Это помогает отвлечься от грустных мыслей. В-третьих, спорт дисциплинирует – когда вы привыкаете заниматься регулярно, мозг выстраивает для вас новую структуру. Это важно после стресса от развода.

Начните с 10-15 минут в день. С каждой неделей прибавляйте время или интенсивность. Скоро вы сами захотите продлить тренировку, так как физическая активность войдет в привычку и будет доставлять удовольствие.

Уделите время своим хобби и творчеству

Рисование, рукоделие, фотография – что угодно, что доставляет вам удовольствие. Творческий процесс и созидание чего-то нового всегда вдохновляет и заряжает энергией.

Когда вы сосредоточены на приятном занятии – будь то вышивание, лепка или игра на музыкальном инструменте, – мозг расслабляется, а душа наполняется радостью. Творчество дает возможность выплеснуть эмоции, поделиться переживаниями. Результат – ощущение гармонии и умиротворения.

Выберите хобби по душе и посвящайте ему хотя бы полчаса каждый день. Это поможет значительно улучшить эмоциональное состояние после развода.

Общайтесь с позитивными людьми, которые поддержат и помогут отвлечься

Очень важно в период после развода и связанной с ним апатии общаться с позитивными людьми, которые поддержат вас и помогут отвлечься. Например, регулярно встречайтесь с близким другом, который всегда выслушает, даст мудрый совет и естественным образом “зарядит” вас своим оптимизмом.

Или запишитесь добровольцем в какую-либо организацию – помощь детям, животным, экологические проекты. Там вы встретите единомышленников, а альтруизм и значимая деятельность обязательно выведут вас из апатии.

Главное – регулярно общаться с теми, кто добавляет вам сил и вдохновляет. Это могут быть не только люди, но и книги, фильмы, музыка. Наполняйте свою жизнь позитивным контентом – и настроение непременно улучшится.

Заведите домашнего питомца

Кошка, собака или даже аквариумные рыбки смогут разнообразить быт и снизить чувство одиночества. Ухаживая за животным, вы начнете испытывать позитивные эмоции – радость, нежность, ощущение, что вас кто-то любит и ждет. Кроме того, питомцы вовлекают в активность – их нужно регулярно кормить, выгуливать, играть с ними. Такие простые действия помогут выйти из ступора.

Если нет возможности завести домашнее животное, приютите бездомного питомца. Прогулки с собакой из приюта тоже принесут массу позитива.

Займитесь саморазвитием

Например, можно записаться на тренинги личностного роста или курсы ораторского мастерства. Или начать учить иностранный язык. Или освоить новые навыки – фотографию, программирование, танцы и так далее.

Когда вы сосредоточены на приобретении новых знаний и умений, мозг переключается в активный режим. Вы начинаете чувствовать себя более уверенно, растет самооценка от полученных результатов. Это позволяет постепенно выйти из апатии и войти в позитивное, ресурсное состояние.

Саморазвитие дает ощущение, что жизнь налаживается – вы движетесь вперед, открывая и совершенствуя себя заново. Это отличная мотивация пережить кризис после развода.

Совершайте маленькие, но приятные вещи каждый день

Маленькие, но приятные вещи, совершаемые каждый день, тоже помогут выйти из апатии после развода. Например, можно начать утро с любимой чашки ароматного кофе или чая. Или слушать перед сном расслабляющую музыку. Или регулярно баловать себя вкусным десертом.

Также очень важно каждый вечер перед сном писать в дневник 3 вещи, за которые вы себя цените или любите. Это могут быть самые простые вещи вроде “я сегодня убралась дома” или “я приготовила вкусный ужин”.

Так вы постепенно восстанавливаете самооценку и учитесь замечать хорошее даже в трудные времена. А это обязательно поможет выйти из апатии.

Избавляйтесь от ненужных вещей, связанных с прошлой жизнью

Очень полезно для выхода из послеразводной апатии избавиться от ненужных вещей, напоминающих о прошлой жизни. Например, можно сложить в коробки фотографии бывшего супруга, свадебный альбом, его подарки и одежду.

Кроме того, обновите интерьер дома – повесьте свежие обои, замените постельное белье, поставьте в гостиной новый диван. Создайте вокруг себя среду, которая радует глаз и не имеет отношения к разводу. Это поможет мозгу и душе “перезагрузиться”.

Когда вас перестанут тревожить ненужные ассоциации с прошлым, это снимет стресс и позволит легче выйти из апатии. Окружите себя приятными вещами – и настроение непременно улучшится.

Постарайтесь принять случившееся и не винить себя

После развода очень легко впасть в чувство вины и обвинять в случившемся себя. Мысли типа “Я была плохой женой”, “Я недостаточно старалась”, “Во всем виновата я одна” разъедают изнутри.

Но важно понять – отношения всегда строятся двумя людьми. И причины развода кроются не только в вас. Каждый вносит свой вклад в союз – положительный или отрицательный.

Да, возможно вы допускали ошибки. Но не стоит бичевать себя за них. Примите развод с достоинством, как жизненный урок. Поразмышляйте, что можно было сделать иначе. И отпустите негатив – у вас впереди еще много возможностей для счастья!

Сосредоточьтесь на своих достижениях, талантах, мечтах. Вы уникальная личность, достойная любви. Не тратьте силы на самоедство – лучше направьте их на саморазвитие и построение новых гармоничных отношений. Помните – вы этого заслуживаете! Будьте добрее к себе. И тогда из апатии вы выберетесь гораздо быстрее.

Следуя этим советам, вы сможете быстрее адаптироваться к новой жизни после развода. Постепенно апатия исчезнет, и вы войдете в активное, ресурсное состояние, открытое новым возможностям и радостям. Помните, что жизнь продолжается несмотря ни на что!