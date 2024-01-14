Мнение: Письмо: “Дело было в Пенькове”

Кто смотрел фильм, помнит, и может разобрать вопросы, предложенные автором письма?

bonetete

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Некоторые фильмы заканчиваются неоднозначно, оставляя в уме вопрос и как же всё-таки там всё закончилось на самом деле?

Вот например, надеюсь всем известный, “Дело было в Пенькове”.

Конец фильма такие чувства противоречивые вызывает. Неужели Матвей останется с Ларисой? А как же Тоня, которая затрепетала, увидев, что он вернулся? А как же он, и его любовь к Тоне, и нелюбовь к жене?..

Возвращается Матвей из тюрьмы прямиком домой, к жене и сыну, обнимает их, и вроде бы всё хорошо. Хороший конец, правильный же, с семьёй остался.

Но только, мне кажется, что это тот случай, что всё не так как видится.

Матвей по типу заморозки, мне кажется, печорин.

Гордый, независимый, из всего делает игру, плюёт на общественное мнение.

И если он печорин, и Лариса не стала из рапана нерыбой, то вполне вероятно, что они будут с Тоней, несмотря на то, что у него родился сын, и живут они в деревне, и не в наше время свободных нравов.

И, возможно, даже хвостов у него не останется в поле из-за развода с Ларисой.

Благодаря тому, что он отсидел срок, полностью взяв на себя вину, не выдав преступления Ларисы и Алевтины.

Они пытались отравить Тоню, и знай суд этот факт, мера наказания для Матвея была бы совсем другая. Лариса не вступилась на суде за него, ведь он велел молчать.

Лариса в конце фильма обвиняла Тоню, что та молчала на суде.

Но Тоня не могла говорить, этим бы она только усугубила положение Матвея, настроила бы ещё больше всех против него, потому что все в деревне знали, что он любит её, и давно злые языки распространяли сплетни, что Тоня “вешается ему на шею”.

Поэтому ее молчание на суде было в границах.

При этом, это именно Тоня спасла Алевтину, выпустила ее из погреба. Иначе та могла в этом погребе находиться долго и неизвестно что бы с ней стало, и тогда срок у Матвея был бы совсем другой.

А пострадала Тоня в этой ситуации больше всех. Ее имя очернили, репутацию чуть не замарали и даже чуть не лишили жизни.

Если я не ошибаюсь, то по законам поля, её валентность для Матвея за время тюремного срока не снизилась, и может из-за косяка жены перед Тоней, косвенно по его вине, даже повысилась. А была одна а итак немаленькая.

Значит его будет тянуть к ней с большой силой.

Социальное осуждение для него никогда не имело большого значения.

Единственное препятствие – сама Тоня, которая со своими принципами ни за что не согласилась бы разрушать семью и лишать ребенка отца.

Но она любит Матвея, а он любит её. А разлюбить того, кто тебя любит, как Вы писали, крайне сложная задача.

Уважаемая Эволюция, скажите пожалуйста, насколько высока вероятность того, что эти нерыбы будут вместе, учитывая законы поля?

Конечно, всегда есть возможность, что Лариса эволюционирует до нерыбы и сможет сделать траблшутинг. Но, учитывая что на момент происходящего в Пенькове ещё не было Вашего блога, вероятность этого 0,001 %.

Ещё, конечно, есть вероятность, что в деревне объявится рыбак/чка, которые решат помочь Ларисе сделать траблшутинг, ну мало ли.

Или какой-нибудь рыбак украдёт сердце Тони … Много разных вероятностей, конечно. И семью разбивать нехорошо….

А всё таки душа болит за Тоню с Матвеем.

Уважаемая Эволюция, надеюсь моё письмо не слишком самонадеянное. Благодаря Вашему блогу фильмы смотреть сейчас даже не то чтобы интереснее, а как-будто смотришь их с открытыми глазами.