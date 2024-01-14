Мнение: Почему отечественный аналог СимСити не взлетит

В виртуальном русском городе не будет представителей меньшинств, город будет построен по традиционным семейным ценностям. В реальной жизни тотальная элиминация меньшинств была бы дурной идеей: ни в коем случае не одобряя греческий порок, я всё же полагаю разумным выделить любителям заднего привода достаточное пространство для тусовок — закрытые клубы с входом по паспорту, особые разделы на сайтах с весёлыми картинками и так далее. Нет смысла делать из нормальных людей врагов общества: это бессмысленная жестокость, при этом вредная для государства. Запретить пропаганду — да. Ловить по улицам с факелами — нет.

На эту тему хорошо высказался в 2013 году Сергей Нарышкин во время выступления перед европейцами (ссылка). В России никто никого не ущемляет: больные кодом 302.0 по МКБ-9 тоже граждане, поэтому у них есть полные права и все условия для комфортной жизни в нашей стране.

Вместе с тем, компьютерная игра не должна быть фотографически точным слепком с реального мира, поэтому исключить из неё некоторые неприглядные стороны быта совершенно нормально. К примеру, в классических произведениях Пушкина вы не найдёте упоминаний обсуждаемого явления, хотя в судьбе поэта оно и сыграло роковую роль: одной из главных причин конфликта с Жоржем Дантесом стали едкие шутки Пушкина на предмет нежной дружбы француза с бароном Геккерном.

Запад всегда был чрезмерно нетерпимым, увлечённо кренясь то в одну, то в другую сторону. Ещё в 1950-е англичане затравили гениального математика Алана Тьюринга за его «непристойное поведение», а через полвека они уже начали уже рекламировать то самое непристойное поведение с такой назойливостью, что стало сложно найти свободную от дурной похоти компьютерную игру. Пушкин писал в своём дневнике о Филиппе Вигеле: «Я люблю его разговор — он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложстве». Вот так и современная культура Запада — местами весьма занимательно и дельно, но обязательно с ритуальными реверансами в сторону модных девиаций.

Таким образом, компьютерная игра «без представителей меньшинств» — правильное и нормальное явление. Меньшинств нет ни в «Трёх мушкетёрах», ни в «Преступлении и наказании», ни даже в «Понедельник начинается в субботу». Реально они, разумеется, во Франции были — и в тех же «Записках Видока» они упоминаются, так как иначе мемуары начальника полиции были бы неполны — но в магистральной литературе их практически нет.

Вместе с тем, отечественный аналог СимСити, симулятор работы городского мэра, навряд ли будет пользоваться успехом. Корень проблемы можно проиллюстрировать словами депутата от Справедливой России, зампреда комитета Госдумы по просвещению (ссылка):

…Важно, создавая свой аналог, сделать его не только правильным, но и интересным…

Сказано было по поводу импортозамещения соседней игры, Симс, однако суть та же. Некая группа активистов пытается сделать компьютерную игру, но подчёркнуто опускает её качество на второй план, выдвигая на первое место политическую корректность. Сначала идёт актуальная идейная выдержанность — традиционные ценности, флаг России, прочий официоз — а где-то потом, на втором-третьем месте, стоит задача создать интересную игру.

Так не работает. Вы не можете плясать от пропаганды, даже если у вас есть опыт, ресурсы и крепкий коллектив. Наглядное доказательство — провал современного Голливуда, в котором фильмы пытаются сделать в первую очередь политически корректными, рекламирующие американскую повесточку, а уже во вторую очередь — «интересными». На закваске из политкорректности получается халтура, которая провоцирует зрителей на зевки. Западная публика вяла и покорна, она готова есть самую пагубную пропаганду в любых объёмах, но варево у условного Диснея получается столь невкусным, что вызывает скуку даже у активистов срамного алфавита.

Мы находимся на правильной стороне истории, однако компьютерную игру нельзя сделать, прыгая по площади с кастрюлей на голове — каким бы флагом эта кастрюля ни была украшена. Игра в первую очередь должна стать хорошей игрой, и только потом можно развешивать по локацям портреты Путина и цитаты классиков про Россию.

Согласно известному анекдоту, во время приёма в консерваторию проректоры заспорили, кого брать — в классе скрипки было всего лишь 10 мест при 100 абитуриентах. Один проректор предложил взять 9 евреев и одного русского. Другой, напротив, предложил принять 9 русских и одного еврея. Ректор, однако, настоял на том, чтобы выбрать тех, кто лучше играет на скрипке…

Новость про отечественный аналог СимСити не обнадёживает (ссылка). Игру делают студенты, для которых, надо полагать, проект станет первым или почти первым. Демоверсии нет, ни единого скриншота нет, даже концептов или набросков нет. Что особенно плохо, игру собираются сделать «бесплатной», то есть с внутриигровыми покупками, при этом идут разработчики не на мобильный рынок, где публика к подобным издевательствам привычна, а к владельцам персональных компьютеров, умеющим отличать апельсиновый сок от разбавленной лимонной кислоты. Бесплатная игра — не только автоматические минус три балла к итоговой оценке, но и признак равнодушной безблагодатности разработчиков. Если бы у студентов горели глаза, если бы они были настроены создать шедевр, ущербный формат внутриигровых покупок они бы для монетизации выбрали навряд ли.

Таким образом, если разработчики не забросят проект на полпути, мы увидим очередной клон СимСити, но без радужных флагов на зданиях. С одной стороны, давно пора — когда я последний раз запустил СимСити, чтобы сравнить его со Скайлайнс, мне пришлось выключить игру через 10 минут и потом ещё час спиртом оттирать от повестки монитор. В СимСити, правда, был больше упор на зелёнобесие — специфика игрового жанра — но все сорта американской повестки одинаково плохи.

С другой стороны, главное в играх — не идея и уж тем более не лозунги, а качество исполнения. Поэтому вот мой прогноз — можете напомнить через два года. Качество исполнения у новой патриотической игры неизбежно будет низким, даже при самом лучшем развитии событий, и, следовательно, игра окажется никому не нужной.