Врачи рассказали, как поддержать здоровье организма после новогодних праздников

Праздничные гастрономические угощения могут оказать негативное воздействие на здоровье, особенно на печень. Гастроэнтеролог Галина Дударева предостерегла от использования очищающих клизм и капельниц, считая их бесполезными для печени. Вместо этого она предлагает сосредоточиться на восстановлении баланса в работе пищеварительной системы.

Галина Дударева советует регулярное питание с избеганием жирной пищи и мяса, а также умеренное потребление полезных жиров и углеводов. Умеренное употребление подсолнечного, оливкового или льняного масла. Уменьшение количества потребляемых углеводов, особенно перед сном. Увеличение физической активности, включая активную ходьбу на протяжении 30-40 минут в день.

Средства для очищения печени не всегда обладают доказанным эффектом, поэтому важно принимать их с осторожностью. Врач-гепатолог Алла Южнова указывает, что несмотря на некоторые позитивные результаты отдельных ингредиентов в таких средствах, нет клинических испытаний, подтверждающих их эффективность.

Защитить печень можно ограничив употребления алкоголя до трех порций в день для мужчин и двух порций для женщин. Поддерживая нормальный вес через здоровое питание и регулярные физические упражнения для предотвращения неалкогольной жировой болезни печени.