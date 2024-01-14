 

Врачи рассказали, как поддержать здоровье организма после новогодних праздников

14.01.2024, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Праздничные гастрономические угощения могут оказать негативное воздействие на здоровье, особенно на печень. Гастроэнтеролог Галина Дударева предостерегла от использования очищающих клизм и капельниц, считая их бесполезными для печени. Вместо этого она предлагает сосредоточиться на восстановлении баланса в работе пищеварительной системы.

Галина Дударева советует регулярное питание с избеганием жирной пищи и мяса, а также умеренное потребление полезных жиров и углеводов. Умеренное употребление подсолнечного, оливкового или льняного масла. Уменьшение количества потребляемых углеводов, особенно перед сном. Увеличение физической активности, включая активную ходьбу на протяжении 30-40 минут в день.

Средства для очищения печени не всегда обладают доказанным эффектом, поэтому важно принимать их с осторожностью. Врач-гепатолог Алла Южнова указывает, что несмотря на некоторые позитивные результаты отдельных ингредиентов в таких средствах, нет клинических испытаний, подтверждающих их эффективность.

Защитить печень можно ограничив употребления алкоголя до трех порций в день для мужчин и двух порций для женщин. Поддерживая нормальный вес через здоровое питание и регулярные физические упражнения для предотвращения неалкогольной жировой болезни печени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Мнение: О грусти главкома Залужного… Зрада приближается?

14.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Уже через 4 года Украина станет членом Евросоюза

14.01 / Мнение: Кто должен России, и почему Россия списывает долги

14.01 / Модные цвета лака для ногтей на 2024 год, которые омолаживают руки

14.01 / MacRumors: за 2023 года глава Apple Тим Кук заработал всего $63,2 млн

14.01 / Россия ввела первые санкции за Йемен: банки США и Британии теперь не смогут присоединяться к системе МИР

14.01 / Мнение: Праздник непослушания

14.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Грубейшие извращения революционной законности

14.01 / Мнение: Настоящая история России — это история побед, а не история страданий, как пытаются нас убедить

14.01 / Добавьте текстуры и завершите образ эффектной сумкой: как носить и с чем сочетать платья зимой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика