Мнение: О грусти главкома Залужного… Зрада приближается?

На днях главком ВСУ Валерий Залужный вновь отправился в поездку по «угрожающим» направлениям на 1000-километровой линии боевого соприкосновения. Изучал обстановку на местах, совещался с подчинёнными, смотрел в карты. И взгляд его становился всё грустнее даже на официальных фото.

Почему?

По всей видимости, он начал убеждаться в том, о чём уже несколько месяцев твердят западные военные эксперты из разных стран. #Украина не имеет шансов победить в 2024-м, да и в 2025-м вряд ли сможет.

Но дело не в том, что военное противостояние сторон зашло «в тупик», о котором украинский генерал предупредил ещё минувшей осенью. А в том, что его осеняя оценка, за которую он подвергся критике с элементами остракизма, была избыточно оптимистичной, как теперь выясняется.

На самом деле, #Украина уже начинает проигрывать в этом конфликте.

Об этом уже в открытую говорится в очередной аналитической статье The New York Times, которая называется недвусмысленно: «#Россия вновь обретает преимущество на Востоке». И в подтверждение заголовка издание перечисляет проблемы ВСУ.

«Украинцы устали, у них не хватает боеприпасов, их прежнее численное превосходство испарилось, и их перспективы выглядят мрачными», — пишет NYT. Одна из сложнейших проблем — с личным составом: «Ряды, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, порой за счёт старых и плохо обученных новобранцев». Издание со ссылкой на военных рассказывает случай, как мобилизованного на полигоне должны были поддерживать под руки, чтобы он мог выстрелить из автомата. Сообщается, что 50-летний призывник был «измучен алкоголизмом». И это не единичный случай. «Трое из десяти приходящих на пополнение ничем не лучше пьяных, которые заснули и проснулись в форме», — говорит один из украинских солдат, находящихся на передовой.

Вторая проблема — нехватка снарядов. «Российские подразделения находятся в положении, аналогичном лету 2022 года, где они могут просто изматывать украинские позиции до тех пор, пока у сил Киева не закончатся боеприпасы, — говорится в статье. — Но в отличие от того лета, в западных столицах больше нет лихорадочной борьбы за вооружение и переоснащение украинских войск».

Утратили свою актуальность и западные кассетные снаряды, поскольку россияне теперь атакуют мелкими группами, а свои окопы они сделали еще глубже и менее уязвимыми для”кассет. Поэтому предложение Вашингтона, чтобы Украина перешла в обороне на 2024 год, «будет мало что значить, если у Киева не будет боеприпасов или людей».

И это в целом взаимосвязанные вещи. Если у ВСУ не хватает людей, зачем им давать снаряды, патроны и военную технику, которой некому будет управлять? — такова логика Запада. Ну а дефицит вооружений, которые к тому же регулярно выбивает Россия ракетными и дроновыми ударами, умножает потери.

Меж тем Валерий Залужный, имеющий в околовоенных кругах репутацию «мясника», уже спалил в огне конфликта полмиллиона украинцев. Об этот рассказал бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко. И, видя такое, новые потенциальные рекруты предпочитают попытать счастья в холодных водах Тисы, чем отправиться в окопы на ЛБС. Поэтому брать новых солдат ВСУ как-то неоткуда.

Интересно, снятся ли по ночам Валерию Залужному лица всех тех, кого он угробил?

И не потому ли он так резко погрустнел?

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