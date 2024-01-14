Мнение: Кто должен России, и почему Россия списывает долги

1. Вот как сейчас выглядит рейтинг основных стран-должников России (см. заглавную картинку). Современная Россия, в отличие от СССР, расходует деньги экономно — старается без сильной на то необходимости другим странам в долг не давать (ссылка):



Судя по рейтингу, уже долгие годы ничего не меняется — больше всего России должна Белоруссия, а долг союзной страны превышает $8 млрд. Второе место забрал Бангладеш, а его задолженность растет и уже приближается к отметке в $6 млрд.

Эта информация, к сожалению, обновляется с опозданием на один год, поэтому самые актуальные данные от начала 2023 года. И здесь приведена статистика только государственного внешнего долга перед Россией.

Ранее у России было гораздо больше крупных должников, но мы списали целому ряду стран многомиллиардные долги, которые тянулись ещё с советских времён (ссылка). Решения о списании вызывали много споров, но долги эти были во многом безнадёжными, так как выдавались крайне бедным государствам, причём зачастую под покупку советского оружия, а не под развитие производства. Проще говоря, это были не вполне долги — это были дотации дружественным режимам, которые СССР оформлял как долги, но про возврат которых при оформлении сделки особо не думали. Большую часть безнадёжных советских долгов мы уже списали в обмен на политические или экономические преференции.

Белоруссия — отдельная история. С одной стороны, у России очень долго было непрактичное отношение к республикам бСССР, чем те и пользовались. Выздоравливать мы начали в 2014, после Евромайдана, также многие иллюзии развеялись в 2022. Сейчас политика России стала гораздо более реалистичной: наши соседи или честно платят за помощь России, или сидят без нашей помощи. Конкретно с Белоруссией, к примеру, у нас хорошие партнёрские отношения, в том числе и в сугубо экономическом разрезе. А вот Армения ошибочно решила, будто дружба с Россией — дорога с односторонним движением, что можно одновременно и устраивать антироссийские митинги в Ереване, и помогать нашим врагам, и обращаться к России за помощью в решении политических проблем. Как мы видим из новостей, власти Армении серьёзно просчитались.

2. Кстати, Армения тоже требует сейчас от России списать часть её долга (ссылка):



За ушедший 2023 год отношения между Арменией и Россией серьезно так подпортились из-за разворачивания армянских властей в сторону Запада, из-за конфликта в Нагорном Карабахе, совместных армянско-американских учений.

Причин много, и обе страны сейчас стараются решать проблемы. Россия настаивает на укреплении отношений, Армения же все чаще и чаще обвиняет Россию и выдвигает требования.

И одно из таких требований к России — списать часть государственного долга Армении после обвинений о непоставке российских вооружений по контракту.

Так, по мнению Пашиняна, Армения заплатила России за контракт на поставку вооружений, но Россия якобы это оружие не поставила. Хотя отмечалось, что российский завод неоднократно обращался к армянской стороне с просьбой забрать готовую продукцию ВПК. Так что обвинения Армении явно необоснованны.

Что же, будем судиться. Суммы там незначительные, так что в конечном итоге не так важно, вернёт Армения деньги, или нет. Гораздо важнее, что Армения, потеряв Карабах, наглядно проиллюстрировала два правила:

— за русофобию надо платить;

— за дружбу с США надо платить.

3. Полагаю, сейчас в комментариях снова будет волна привычного в духе «зачем Кубе долги списывали, надо было забрать такую-то территорию, такие-то активы, такие-то урожаи бананов».

Обычно публика, которая настаивает на средневековой жестокости по отношению к должникам, является финансово неграмотной, из-за чего сама испытывает проблемы с возвратом набранных долгов. Таким образом, или на собственном опыте, или на опыте своих друзей она должна была бы знать, что даже банки, которые уже никак нельзя заподозрить в доброте, регулярно списывают долги.

Вот, казалось бы, должник — здоровый человек среднего возраста, руки-ноги есть, где-то живёт, где-то работает. Можно ведь из него и дальше выбивать долг перед банком — собаку, например, отобрать, или посадить в долговую яму, или отправить работать на кирпичный завод. Но нет: в реальной жизни банки донимают нерадивых должников довольно вяло, а когда надежда на добровольное возвращение долга исчезает… просто списывают долги. Иногда под ноль, иногда взяв с должника, допустим, 10% от его долга в качестве утешительного клока шерсти.

Ещё раз: если вы должны банку 1 миллион рублей и несколько лет не отдаёте долг, банк часто соглашается списать ваш долг, получив от вас всего лишь 100 тысяч. Соглашается не потому, что банкиры добрые — они не добрые — а потому что так выгодно самому банку.

В отношениях между государствами ситуация аналогичная. Россия не будет начинать спецоперацию на другом континенте, чтобы выбить небольшой долг с бедной развивающейся страны. Во-первых, банально не окупится. Во-вторых, на нашей планете так не принято, даже США не развязывают войны из-за невыплаченных долгов.

Поэтому с безнадёжными должниками Россия поступает расчётливо и цинично. А именно: договаривается о непрямых способах возвращения долга, то есть, например, о допуске русских корпораций к освоению месторождений или к заказам на развитие железной дороги. Или об открытии русской военной базы. Или ещё о чём-нибудь, из чего Россия сможет извлечь материальную выгоду.