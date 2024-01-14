Модные цвета лака для ногтей на 2024 год, которые омолаживают руки

Ухоженные руки очень важны для привлекательного внешнего вида. Кожа на кистях стареет в первую очередь, так как отличается тонкостью. Чтобы сохранить молодость образа, важно не только тщательно ухаживать за кожей, но и подбирать подходящие оттенки маникюра. Мы приведем самые модные цвета лака для ногтей на 2024 год, которые омолаживают руки.

Фуксия

Фуксия – модный и популярный цвет ногтей. Он идеально вписывается в стиль барбикор, который станет одним из трендов 2024 года. Этот яркий оттенок придает рукам свежий и молодой вид.

Оранжевый

Ярко-оранжевый – один из актуальных цветов 2024 года. Он делает руки визуально моложе. Этот оттенок идеально подходит для лета. Но вы можете использовать его и в холодный сезон, он внесет больше красок в ваш зимний образ.

Вы можете использовать яркий оранжевый лак как для однотонного маникюра, так и для оформления кончиков френча.

Кораллово-красный

Кораллово-красный цвет излучает энергию и молодость. Он сочетается с разными оттенками одежды. Этот тон лака больше подходит для летнего сезона. Он подчеркивает загар.

Небесно-голубой

Небесно-голубой цвет выглядит очень нежно и женственно. Он визуально омолаживает обладательниц холодных и нейтральных оттенков кожи. Этот цвет маникюра подходит как для зимы, так и для лета.

Этот цвет идеально подходит для модного маникюра с градиентом, в котором насыщенные тона у основания ногтя постепенно переходят в светлые и пастельные оттенки на кончике.

Зеленое яблоко

Зеленый – смелый и модный цвет маникюра. Не все женщины решаются его использовать, так как самые насыщенные его оттенки могут подчеркнуть морщинки и проступающие сосуды. В этом случае следует отдать предпочтение тонам зеленого яблока. Они визуально омолаживают руки и отвлекают внимание от недостатков кожи.

Цвет розовой жевательной резинки

Как уже упоминалось, в 2024 году будет популярен барбикор. Этот стиль предполагает использование разных оттенков розового цвета.

Попробуйте маникюр цвета розовой жевательной резинки. Он ассоциируется с юностью и романтичностью. Чтобы сделать дизайн более разнообразным, создайте градиент между розовым и нежно-сиреневым цветом.

Черный

Черный относится к смелым оттенком маникюра. Он ассоциируется с молодостью и экстравагантностью, но при этом остается элегантным. Этот цвет универсален, он сочетается с разной одеждой и украшениями.

Сиреневый

Светло-сиреневые тона лака сочетаются с любым оттенком кожи. Они сделают ваш образ моложавым и утонченным. Эти оттенки могут также стать хорошим фоном для разных рисунков и декора.

Золотистый с телесным

Сочетание телесного и золотистого лака будет актуальным в 2024 году. Эта омолаживающая комбинация оттенков идеально подходит для нарядного маникюра.

Нанесите на ногти лак телесного цвета. Затем создайте на нюдовом фоне золотистые узоры вашей любимой формы. Используйте с этой целью лак с эффектом металлик.